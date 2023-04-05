В Новосибирске готовят крупную поликлинику для двух жилмассивов, где быстро растет число пациентов

Новое подразделение поликлиники №2 на Плющихинском жилмассиве планируют ввести в эксплуатацию во второй половине года. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
— Для нас Восточный и Плющихинский жилмассивы с колоссально быстрым развитием по прикрепленному населению составляет проблему. Поэтому правительством еще несколько лет назад было приятно решение о строительстве 7 поликлиник. 3 поликлиники уже на финальном этапе, в том числе, на Плющихинском жилмассиве. Мы очень надеемся, что во второй половине года там будет введено в эксплуатацию и начнет прием современное, крупное подразделение 2-й поликлиники, — сказала Аксенова.
Поликлиника будет обслуживать Восточный и Плющихинский жилмассивы.
Сейчас решается вопрос о кадровом наполнении учреждения, добавила замминистра. В новом здании будут аппараты КТ и МРТ, а также возможность сделать эндоскопию.
Один из зрителей эфира упомянул, что действующая поликлиника №2 на Лазурной в МЖК «Восточный» получила самую низкую оценку в народном рейтинге медучреждений.
7 поликлиник в Новосибирской области строят по концессии. Частным партнером выступает «ВИС» — они же строят платный мост через Обь и склады для Минобороны. Соглашение о строительстве поликлиник подписали еще в 2018 году — тогда речь шла о 9 объектах. С тех пор сроки сдачи несколько раз сдвигались, а сумма концессии увеличивалась. В августе 2022 года в группе ВИС заявляли, что задержки строительства связаны с резким ростом цен на строительные материалы, к декабрю на четырех площадках работы всё еще велись на нулевом цикле.
В декабре 2022 года прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал, чтобы губернатор Новосибирской области тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники. Срыв сроков строительства поликлиник признавал и Андрей Травников.