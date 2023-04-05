В Новосибирске готовят крупную поликлинику для двух жилмассивов, где быстро растет число пациентов

— Для нас Восточный и Плющихинский жилмассивы с колоссально быстрым развитием по прикрепленному населению составляет проблему. Поэтому правительством еще несколько лет назад было приятно решение о строительстве 7 поликлиник. 3 поликлиники уже на финальном этапе, в том числе, на Плющихинском жилмассиве. Мы очень надеемся, что во второй половине года там будет введено в эксплуатацию и начнет прием современное, крупное подразделение 2-й поликлиники, — сказала Аксенова.