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Обзор

«Приходится идти со сломанным пальцем на ноге». Новосибирцы составили рейтинг поликлиник — какие попали в антитоп

Изучаем, на что жалуются заболевшие горожане

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Очереди в поликлиниках — обычное дело

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При слове «поликлиника» невольно вспоминаются очереди, тусклые коридоры и специфический «больничный» запах. Этот образ практически универсальный, когда речь идет о государственных медучреждениях. Но всё-таки у каждого из них свои особенности. НГС решил изучить рейтинг поликлиник, которые работают в Новосибирске, и мнения о них в сервисе 2ГИС. Читайте, за что пациенты снижают баллы, а за что, наоборот, хвалят врачей.

Так как у некоторых филиалов взрослых государственных поликлиник одинаковый рейтинг, мы внесли в подборку по одному учреждению. Рейтинг построен от поликлиники с самым низким баллом в 2ГИС до той, которая получила самый высокий.

Поликлиника № 2. 1,8 балла из 5

Об этом филиале поликлиники оставили более 500 отзывов

Об этом филиале поликлиники оставили более 500 отзывов

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Взрослая поликлиника на улице Лазурной в МЖК «Восточный» получила самый низкий рейтинг — 1,8 балла из 5, такую оценку поставил сервис 2ГИС на основе 514 отзывов пользователей. Показываем некоторые из них.

— Это просто невозможно. Сколько людей, столько и мнений. То звоните в понедельник — можно записаться, то звоните в четверг — уточняйте. То, бывает, вообще не дозвониться, — пишет пользователь под ником Настя Просвирина.

— Ужасное место, пришла прикрепляться к поликлинике, отстояла большую очередь на первом этаже, потом отправили на второй, мол, там прикрепление. Прикрепляют одного человека в час. Не дождалась своей очереди, ушла, — пишет Мария Мария.

— Нормальная поликлиника. Дозвониться и записаться реально. Ребенок маленький, и каждый месяц ходим в поликлинику на прием. В принципе, всё устраивает. Да, есть очереди, но где их сейчас нет. Врач и медсестра на участке хорошие профессионалы, всегда дружелюбны. Всё устраивает, в принципе, — поделилась Радмила Игнатьева.

Городская поликлиника № 18. 2,1 балла из 5

Несмотря на низкий рейтинг, среди негативных отзывов есть и положительные. Поликлиника находится на улице Широкой, 113

Несмотря на низкий рейтинг, среди негативных отзывов есть и положительные. Поликлиника находится на улице Широкой, 113

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О поликлинике № 18 в Троллейном жилмассиве оставили 467 отзывов. В результате рейтинг учреждения едва превысил 2 балла из 5.

— Вообще бы ничего не ставила. Невозможно дозвониться до детского отделения, а особенно вызвать врача на дом, — выразила мнение пользователь с ником Наталья Старинцева.

— Ужасная поликлиника, не хотят работать! Много хамства! — считает Евгения Притчина.

Среди отзывов нашлись и положительные:

— Мне, наверное, повезло, обращалась несколько раз всего, и ни разу не было претензий, принимали быстро, почти вовремя, на вопросы отвечали. Делала 2 раза ПЦР и рентген, долго в очереди не сидела ни разу. Хорошо, что есть ДМС и в эту поликлинику приходится обращаться редко, потому что отзывы есть разные, — написала Виктория Даминова.

Городская клиническая поликлиника № 16. 2,2 балла из 5

Эта поликлиника на проспекте Карла Маркса собрала 217 отзывов от пациентов.

— Первый раз за 15 лет пришла в данную поликлинику, была приятно удивлена: свежий ремонт, чистота, электронная очередь, вежливые женщины в регистратуре, записали к нужному доктору по времени. Прямо сервис. Молодцы!!! — пишет Kristina Zhurba.

— Полчаса провисел на линии, трубку никто так и не взял — ваш звонок первый в очереди. А кровь взяли быстро и аккуратно, хоть и позже записи — не хватает специалистов для работы с таким потоком, — считает пользователь 2ГИС Евгений Стариков.

— Вызов длится уже 15 минут, невозможно дозвониться. «Ваша позиция в очереди 5». Это как? Все 15 минут? Как беременным записываться на приемы? — задается вопросом Евгения Середа.

Городская клиническая поликлиника № 13. 2,3 балла из 5.

Филиал работает на улице Бронной

Филиал работает на улице Бронной

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Эта поликлиника принимает пациентов в Южно-Чемском жилмассиве. О филиале оставили 161 отзыв.

— Отвратительно. В регистратуру, как всегда, не дозвониться. То трубку не берут, то занято, — считает пациент под ником Svetlana Elisova.

— В детской регистратуре (07.10.22 г.) работает супердушевная женщина. Побольше бы таких людей! Мир бы стал лучше! — радуется Елена Справедливая.

— Коротко о данной поликлинике: 20 минут была в ожидании ответа оператора, так никто и не ответил. Врачей вечно не хватает, расписание врачей меняют как хотят, в очереди к детскому педиатру можно стоять вечно, — негодует Настенька Боженко.

Городская поликлиника № 24. 2,4 балла из 5

Как и во многих других поликлиниках, здесь пациенты недовольны очередями

Как и во многих других поликлиниках, здесь пациенты недовольны очередями

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Поликлиника № 24 принимает пациентов в Станиславском жилмассиве. О ней оставили 392 отзыва, общий рейтинг — 2,4 балла из 5.

— Регистратура хамит, помочь ничем не могут. Повышают голос. Отвратительно, — считает Олеся Зябрина.

— 4 часа в очереди, и еще неизвестно, когда примут. Издевательство над больными, — делится мнением Любовь К.

— Большое спасибо администрации за проведенную акцию «Победим рак вместе». Было много народу, и все получили консультацию, прошли осмотр и сдали анализы. Надо чаще проводить такие акции. Очень удобно, что можно сразу получить комплекс услуг. Ждем новые акции, — такой положительный отзыв написала сибирячка Мария.

Городская клиническая поликлиника № 1. 2,6 балла из 5

Филиал на Серебренниковской — один из одиннадцати

Филиал на Серебренниковской — один из одиннадцати

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У поликлиники № 1, которая находится в самом центре города, рядом с оперным театром, 616 отзывов в сервисе 2ГИС. Всего у поликлиники 11 филиалов.

— Записываешься на определенное время, а в итоге ждешь 2 часа, чтобы попасть на прием! Потратила свое время в пустую. Зачем записывать людей с промежутком между записью в 5 минут, когда по факту прием занимает целых 45 минут — час?! Ужаснейшее отношение к пациентам, никакого уважения, — возмущается пользователь Анастасия Гордовая.

— Хочу выразить благодарность персоналу данной поликлиники! Болею нечасто, тем не менее, когда требуется помощь, всегда оперативно, качественно и внимательно! Процветания, вы делаете великое дело! — так считает сибирячка под ником Ксения Ксения.

— Приехала в травмпункт, всё вроде ничего… Но, войдя в кабинет, никто не здоровается даже, практически полный игнор. Мало того, чтобы сделать снимок, приходится идти через весь длинный коридор со сломанным пальцем на ноге. Доковыляла, отправили потом снова туда же, в кабинет, снова пришлось ковылять. Неудобно сделано. Желания возвращаться сюда нет, — поделилась опытом Анастасия Махова.

Городская клиническая поликлиника № 20. 3 балла из 5

Поликлиника работает в Железнодорожном районе

Поликлиника работает в Железнодорожном районе

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Самый высокий рейтинг — 3 балла из 5 — заработал филиал поликлиники № 20 в Прибрежном микрорайоне на улице Владимировской. Про него оставили всего 50 отзывов.

— Поликлиника как поликлиника, врачи делают свою работу, меня каждый раз без проблем принимали. Если вам не нравится ожидание, то придется выбирать между платной и этой, — считает Alexandr SLM.

— Отвратительная больница. Регистратура — ужас. У врачей к людям никакого уважения, — такое мнение выразил пользователь 2ГИС Игорь Егоров.

— Ужасно просто, время назначено одно, по факту ждешь сверху два часа!!! И это так всегда, примите меры уже!!! Смысл вообще время назначать? — считает Алина Алина.

НГС направил запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы выяснить, что делают в поликлиниках, чтобы снизить нагрузку на регистратуры, уменьшить количество очередей, и куда обращаться пациентам, если они недовольны работой медицинских учреждений.

Ранее редакция провела опрос среди читателей, чтобы выяснить, кого они считают лучшим педиатром. Большинство голосов отдали за Аслана Мухамедсалимова. Он работает в поселке Верх-Тула Новосибирской области. В интервью НГС он рассказал, как попал в профессию и как общается с маленькими пациентами.

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