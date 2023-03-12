«Приходится идти со сломанным пальцем на ноге». Новосибирцы составили рейтинг поликлиник — какие попали в антитоп

Взрослая поликлиника на улице Лазурной в МЖК «Восточный» получила самый низкий рейтинг — 1,8 балла из 5, такую оценку поставил сервис 2ГИС на основе 514 отзывов пользователей. Показываем некоторые из них.



— Это просто невозможно. Сколько людей, столько и мнений. То звоните в понедельник — можно записаться, то звоните в четверг — уточняйте. То, бывает, вообще не дозвониться, — пишет пользователь под ником Настя Просвирина.



— Ужасное место, пришла прикрепляться к поликлинике, отстояла большую очередь на первом этаже, потом отправили на второй, мол, там прикрепление. Прикрепляют одного человека в час. Не дождалась своей очереди, ушла, — пишет Мария Мария.

