Что такое «китайская жиротопка» и можно ли похудеть благодаря одному упражнению

С началом весны, как всегда, начинается обсуждение самых быстрых и эффективных методов похудения. Такое впечатление, что люди думают, что вместе с сугробами должны растаять и лишние килограммы. В соцсетях, например, наши девушки учатся худеть у китаянок. Популярность набирают ролики, где китаянки делают простые упражнения для похудения и быстрого сжигания жира в области живота. Некоторые назвали этот фитнес «китайской жиротопкой». Об этом рассказал «Доктор Питер».
Еще одно название этой тренировки — Киат Джуд Дай (Kiat Jud Dai). Для нее не нужно никакого специального оборудования или приспособлений — можно выполнять как в зале, так и дома. Единственное, что может потребоваться, — ритмичная музыка. Тренировка все-таки танцевальная.
Итак, ее создатели заверяют, что, выполняя одно простое упражнение всего 3 минуты, вы можете сжечь 30 ккал. Делается оно так:
- Встаньте, поставив ноги чуть шире плеч и немного согнув в коленях.
- Поднимите руки наверх.
- Сделайте резкое движение бедрами вперед и чуть вверх, напрягая ягодичные мышцы и пресс.
- Далее расслабьтесь, уходя в исходное положение.
- Повторяете интенсивные движения снова и снова — так в течение 3 минут.
Полная тренировка включает в себя еще 4 похожих упражнения, только уже с подключением рук. Они выполняются в танцевальном ритме — каждое по 3 минуты. Причем некоторые упражнения, по словам тренеров, помогут вам потратить 40 ккал за 3 минуты. Общая длительность занятий составляет чуть меньше получаса. Путем подсчета можно предположить, что за это время можно потерять около 260 ккал.
Для сравнения
Уборка может стать неплохой альтернативой спортзалу. Ученые ранее подсчитали, сколько калорий сжигают конкретные домашние дела. Исследователи наблюдали за 2 тысячами участников эксперимента, регулярно делающих уборку в доме.
Итак, давайте вспомним их выводы:
- стирка и сушка — 186 ккал за полчаса;
- глажение белья — 180 ккал за полчаса;
- уборка пылесосом — 170 ккал за полчаса;
- влажная уборка — 164 ккал за полчаса;
- загрузка и разгрузка посудомоечной машины — 149 ккал за полчаса;
- уборка кухонных поверхностей — 145 ккал за полчаса;
- складывание чистого белья — 145 ккал за полчаса;
- мытье окон — 137 ккал за полчаса;
- чистка духовки — 139 ккал за полчаса;
- вытирание пыли — 138 ккал за полчаса;
- заправлять и расправлять постель — 139 ккал за полчаса;
- наводить порядок в шкафу и комоде — 128 ккал за 25 минут.
Также ученые выяснили, что и работа на огороде, и уборка в комнатах полезны для психики.
Тренер Сергей Нагайцев из Кемерова, который 10 лет помогает людям набрать мышцы и избавиться от жира, считает, что для большего эффекта лучше ходить в тренажерный зал и просто на одних упражнениях не похудеть. Об этом он рассказал NGS42.RU. Приводим фрагмент этой беседы.
— Правда ли, что желание похудеть носит сезонный характер?
— Да, таких часто называют «подснежниками»: весной приходят в залы сгонять всё то, что было наедено за зиму.
— Утренние тренировки эффективнее вечерних?
— Нет, тут всё индивидуально. У меня есть такие люди, которые не могут вечером заниматься, другие говорят, что с утра им тяжелее, потому что организм еще не совсем проснулся. Всё зависит от того, кто вы: так называемая сова или жаворонок.
— Лучше ходить на фитнес, чем в качалку?
— На начальном этапе да, если давно не ходили или вообще не занимались, то может подойти и фитнес. Я его воспринимаю как танцы под музыку, с таким же эффектом можно на дискотеку или в клуб. Потанцевал, подрыгался, припотел, на весы встал — о, успех. Если сесть на диету и заниматься фитнесом, то, конечно, худеть начнете.