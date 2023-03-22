Врачей купинской больницы проверят после смерти маленького мальчика

Следователи проверят действия врачей центральной районной больницы в Купинском районе после смерти маленького мальчика. Его мать публично обвинила в трагедии медиков.
— В одной из социальных сетей интернета опубликовано обращение жительницы Купинского района о том, что сотрудники одного из медицинских учреждений Купинского района допустили врачебную ошибку, и ее ребенок умер. Организована доследственная проверка, — сообщили в региональном СК.
Сейчас проводятся экспертизы, чтобы установить причины смерти ребенка. Решение о возбуждении уголовного дела на момент публикации не принято.
В конце февраля новорожденный ребенок погиб в роддоме Новосибирска. Его мать винит в произошедшем врачей.