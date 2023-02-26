«Дышал, пока пуповину не отрезали»: мать заявила о смерти ребенка в роддоме Новосибирска

Жительница Новосибирска заявила, что ее ребенок умер в роддоме. По ее словам, малыш дышал, пока ему не перерезали пуповину.

Мать умершего ребенка (героиня попросила об анонимности, но ее имя известно редакции) объяснила НГС, что скорую помощь вызвали в 16:40 3 февраля, тогда схватки были по 15 минут. В больницу ее доставили в 18:10. Когда схватки усилились, женщина подошла к дежурному врачу. Врачи осмотрели пациентку, после чего заявили, что воды зеленые.