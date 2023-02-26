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«Дышал, пока пуповину не отрезали»: мать заявила о смерти ребенка в роддоме Новосибирска

По ее словам, она обратилась в следственный комитет и прокуратуру

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Малыш умер 5 февраля

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Жительница Новосибирска заявила, что ее ребенок умер в роддоме. По ее словам, малыш дышал, пока ему не перерезали пуповину.

Мать умершего ребенка (героиня попросила об анонимности, но ее имя известно редакции) объяснила НГС, что скорую помощь вызвали в 16:40 3 февраля, тогда схватки были по 15 минут. В больницу ее доставили в 18:10. Когда схватки усилились, женщина подошла к дежурному врачу. Врачи осмотрели пациентку, после чего заявили, что воды зеленые.

— Сделали экстренное кесарево сечение. Родила малыша весом 3480. Ребенок заплакал, дышал, пока пуповину не отрезали, потом дышать перестал. Доктора детского отделения делали всё что могли, но у ребенка оборвались оба легких, — объяснила НГС мать.

По ее словам, ребенок умер 5 февраля в 11:05. Врачи провели диагностику крови, мочи, слюны, но серьезной причины смерти малыша не выявили.

— Предложили сделать генное обследование в Томске, дала согласие на вскрытие ребенка, но после врачи сами отказали, сказав, что им запрещено это делать, якобы есть уголовная статья, — заявила сибирячка.

Женщина также отметила, что обратилась в следственный комитет и прокуратуру. НГС направил запрос в ведомства и Минздрав НСО.

31 октября в Новосибирске погиб годовалый ребенок. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома.

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