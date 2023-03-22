Заболеваемость туберкулезом среди детей в Новосибирской области выросла на 11%

— В прошлом году у нас выявлено около 1,5 тысячи человек — это взрослых и детей против 1,7 тысячи в 2021 году. По детям рост, казалось бы, если смотреть абсолютные цифры, небольшой: 117 детей было выявлено в 2021 году, 130 — в 2022 году, но, на самом деле, какими бы маленькими эти цифры не звучали, когда речь касается наших детей, для нас эта цифра очень большая, — сказала Анна Пятибратова.

