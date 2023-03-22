Заболеваемость туберкулезом среди детей в Новосибирской области выросла на 11%

На 11% выросла заболеваемость туберкулезом среди детей в Новосибирской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила главный врач государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова. Специалисты связали это с отказом родителей от диагностики и с иммунодефицитом, сложившимся после пандемии.
— В прошлом году у нас выявлено около 1,5 тысячи человек — это взрослых и детей против 1,7 тысячи в 2021 году. По детям рост, казалось бы, если смотреть абсолютные цифры, небольшой: 117 детей было выявлено в 2021 году, 130 — в 2022 году, но, на самом деле, какими бы маленькими эти цифры не звучали, когда речь касается наших детей, для нас эта цифра очень большая, — сказала Анна Пятибратова.
Она также сказала, что Новосибирская область — регион с неблагоприятной эпидобстановкой по туберкулезу. Показатели смертности и заболеваемости в области превышают среднероссийские в два раза.
— Сейчас мы видим повышение заболеваемости распространенных форм туберкулеза, потому что у нас наблюдается постковидный иммунодефицит, — пояснила она.
Замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина отметила, что 52 ребенка из заболевших — это дети от 6 до 14 лет из Новосибирска.
— Больше чем треть — это дети-дошкольники, младшие школьники, проживающие в крупнейшем мегаполисе региона. И, однозначно, мы это связываем с тем, что увеличиваются отказы родителей по абсолютно непонятным причинам от иммунной диагностики, — сказала Анохина.
В начале февраля НГС рассказал об одной из причин высоких показателей заболеваемости туберкулезом в регионе, по мнению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Вы вряд ли догадаетесь, кто в этом виноват.