«В Сибирь ссылали каторжан»: министр здравоохранения НСО назвал одну из причин высокой заболеваемости туберкулезом

— О причинах заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области фтизиатры говорят как минимум раз в год на пресс-конференции, посвященной борьбе с этой смертельно опасной инфекцией. Удивительно, но для кого-то оказалось новостью, что в Сибири и на Дальнем Востоке исходный высокий уровень заболеваемости туберкулезом связан с тем, что здесь на протяжении десятилетий располагалось достаточно большое количество исправительных лагерей. Такой исторический факт есть, и с ним ничего не поделать, — отметила специалист.

