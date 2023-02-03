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«В Сибирь ссылали каторжан»: министр здравоохранения НСО назвал одну из причин высокой заболеваемости туберкулезом

Его слова поддержала и главный фтизиатр региона

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Причин высокой заболеваемости туберкулезом много, одной из них Константин Хальзов назвал каторжан

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назвал ссылку каторжан в Сибирь одной из причин высоких показателей заболеваемости туберкулезом в регионе. Он сообщил об этом в ответе изданию РБК.

— В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким, — цитирует издание министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Также среди причин были названы климат и высокое количество людей с ВИЧ-инфекцией.

Погода в Новосибирской области относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному (III и IV) типу, а климат влияет не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов. Генетическая особенность позволяет микроорганизмам под влиянием климата наращивать способность вызывать болезнь (вирулентность) и адаптироваться к условиям, передает РБК.

А вот что Хальзов сказал про большое число ВИЧ-инфицированных в регионе:

— В Новосибирской области отмечается высокий процент пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Вирус иммунодефицита человека вызывает в организме иммуносупрессию, на фоне которой развивается масса патогенной флоры, в том числе возбудители туберкулеза.

При этом главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова также прокомментировала ситуацию. Ее комментарий НГС предоставили в региональном Министерстве здравоохранения.

— О причинах заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области фтизиатры говорят как минимум раз в год на пресс-конференции, посвященной борьбе с этой смертельно опасной инфекцией. Удивительно, но для кого-то оказалось новостью, что в Сибири и на Дальнем Востоке исходный высокий уровень заболеваемости туберкулезом связан с тем, что здесь на протяжении десятилетий располагалось достаточно большое количество исправительных лагерей. Такой исторический факт есть, и с ним ничего не поделать, — отметила специалист.

Она добавила, что причин высокой заболеваемости туберкулезом много.

— Это, конечно, не главная, но всё же одна из. Еще могу добавить, что у нас, к сожалению, в отличие от европейских регионов, распространена лекарственно устойчивая разновидность микобактерии. Тем не менее заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снижается, — подчеркнула Анна Пятибратова.

В 2019 году заболеваемость в регионе составила 87,7 случая на 100 тысяч жителей. В 2022 году — 58,2 случая на 100 тысяч.

В сентябре приставу пришлось два дня караулить 41-летнего жителя Куйбышева, который с открытой формой туберкулеза ходил по городу и отказывался лечиться.

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