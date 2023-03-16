Больше 300 тысяч рублей отсудила сибирячка за лопнувшие в груди импланты — производитель обжалует решение

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил требования сибирячки, у которой лопнули в груди импланты. Клиника эстетической хирургии и импортер имплантов заплатят ей почти 300 тысяч рублей, помимо этого, обеим компаниям придется заплатить штраф. Решение суда стало вторым: в первый раз суд полностью отказал женщине, но прокуратура добилась нового рассмотрения дела.
Пластика с последствиями
Как следует из текста первого решения суда, в феврале 2017 года сибирячка обратилась в клинику «Авиценна», чтобы увеличить грудь после родов.
Женщина дважды приходила на консультацию к хирургу, и 9 марта ей вставили импланты. Как следует из текста решения, в послеоперационный период пациентка безукоризненно выполняла все рекомендации врачей, но уже в октябре ей потребовалась новая операция, а спустя 3 года и 7 месяцев оба импланта разорвались.
— 28 декабря 2020 года женщина обратилась к руководителю отдела контроля качества медицинского центра «Авиценна». На приеме при осмотре грудных желез установлено, что присутствует нарушение целостности обоих имплантатов, изменение объема и формы груди, виден внутренний шовный материал вокруг ареолы. Необходима повторная операция-коррекция с заменой обоих имплантатов, — указано в тексте решения суда.
Сибирячка написала претензию, однако заново оперировать медики ее не стали: пришли к выводу, что хирурги работали добросовестно, но установили изначально некачественный имплант, и посоветовали пациентке обратиться с иском к компании-импортеру ООО «Сибелль», у которого и были куплены медицинские изделия.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибелль» зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. Единственный учредитель компании — Наталья Сергеевна Войнич, генеральный директор — Петр Агеев. По состоянию на конец 2021 года ООО «Сибелль» получило чистую прибыль 2,2 миллиона рублей.
Впрочем, по мнению коммерсантов, грудные имплантаты, использованные при оказании платных медицинских услуг, были хорошего качества, разрешены к применению на территории России и прошли все необходимые испытания.
— Руководство по медицинскому приспособлению содержит разъяснения о том, что имплантат подвержен старению, в результате которого вероятен его разрыв. Фактически все имплантаты подвергаются риску разрыва с распространением заполняющего геля в окружающих тканях <…>. В таком случае потребуется повторное вмешательство для замены импланта, — написали представители компании в своих возражениях на иск.
Новую грудь женщина всё же сделала — в другой клинике, потратив на это еще 277,5 тысячи рублей
17 марта 2022 года Ленинский районный суд пришел к выводу, что все медицинские процедуры были проведены грамотно, а импланты лопнули из-за старения, и отказал сибирячке в удовлетворении всех ее требований.
Решение пересмотрели
Женщина обжаловала выводы суда, не согласилась с ними и ленинская прокуратура. Во второй инстанции решение отменили и внесли новое.
— Суд постановил взыскать с ООО «Сибелль» расходы на устранение недостатков более 277 тысяч рублей, штраф 153 тысячи рублей и моральный вред 30 тысяч рублей, а также судебные расходы. С клиники «Авиценна» — компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей и штраф 10 тысяч рублей, — рассказала помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина, уточнив, что женщине не рассказали, что импланты устанавливают не на всю жизнь.
В клинике «Авиценна» комментировать решение суда отказались.
По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль АО «Медицинский центр "Авиценна"» по состоянию на конец 2021 года (более свежих данных не представлено) составила 543 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — деятельность больничных организаций. Генеральный директор медицинского центра — Елена Телина, держателем реестра акционеров является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». За последний год компания четырежды выступала в судах общей юрисдикции в качестве ответчика по гражданским делам, связанным с медицинской деятельностью центра.
Генеральный директор ООО «Сибелль» Петр Агеев рассказал НГС, что компания не согласна с выводами новосибирских судов и в ближайшее время обжалует решение в кассационном порядке.
— Любой имплантат, состоящий из силиконовой оболочки и силиконового геля, со временем неизбежно повреждается. Средний срок жизни имплантата, по исследованиям производителей, составляет от двух до девяти лет, — объяснил Петр Агеев. — Этот срок зависит от множества факторов. Любое повреждение, например, когда имплантат задели расширителем, приводит к микротрещинам. Масса особенностей есть и у организма: вокруг имплантата образуется оболочка, которая имеет тенденцию к тому, чтобы сжиматься. Возникает капсулярная контрактура. Что касается конкретной пациентки, нам очень жаль, что с ней это произошло, но она ведет достаточно активный образ жизни. Занимается в спортзале, давала об этом пояснения в суде. Так что то, что с ней произошло, отнюдь не случайность.
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