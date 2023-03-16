Больше 300 тысяч рублей отсудила сибирячка за лопнувшие в груди импланты — производитель обжалует решение

Как следует из текста первого решения суда, в феврале 2017 года сибирячка обратилась в клинику «Авиценна», чтобы увеличить грудь после родов.

Женщина дважды приходила на консультацию к хирургу, и 9 марта ей вставили импланты. Как следует из текста решения, в послеоперационный период пациентка безукоризненно выполняла все рекомендации врачей, но уже в октябре ей потребовалась новая операция, а спустя 3 года и 7 месяцев оба импланта разорвались.



— 28 декабря 2020 года женщина обратилась к руководителю отдела контроля качества медицинского центра «Авиценна». На приеме при осмотре грудных желез установлено, что присутствует нарушение целостности обоих имплантатов, изменение объема и формы груди, виден внутренний шовный материал вокруг ареолы. Необходима повторная операция-коррекция с заменой обоих имплантатов, — указано в тексте решения суда.