«Начало нередко путают с ОРВИ»: почему в Новосибирске растет заболеваемость коклюшем и на какой кашель нужно обратить внимание

Почему растет заболеваемость

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков считает, что рост заболеваемости в целом по стране можно связать с тем, что люди в предыдущие два года дистанцировались, защищались и профилактировали любые респираторные инфекции:



— Правильнее будет сказать, что мы вернулись к доковидным показателям. Маски и дистанцирование — эффективная профилактика коклюша. Плюс карантины, локдауны, дистанционные виды деятельности. Именно поэтому в 2020 и 2021 году заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до этого. Кроме того, последние два года люди (прежде всего дети) недостаточно вакцинировались по календарю. По сути, вакцинация от всех инфекций, кроме ковида, шла крайне неактивно — это тоже сыграло свою роль.

