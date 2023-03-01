«Начало нередко путают с ОРВИ»: почему в Новосибирске растет заболеваемость коклюшем и на какой кашель нужно обратить внимание

По данным Росстата, в России наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Врачи в Новосибирске также отмечают эту тенденцию. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, почему коклюш, как правило, не лечат сразу и запускают заболевание, на какие симптомы стоит обратить внимание и как его предупредить.
Что такое коклюш и как проявляется
Педиатр «Здравицы» Наталья Шатохина рассказывает, что коклюш — это острое инфекционное бактериальное заболевание, которое вызывает бактерия Bordetella pertussis.
Путь передачи — воздушно-капельный, восприимчивость к инфекции высокая — до 80–90%, подъем заболеваемости отмечается в зимне-весенний период.
— Клинически проявляется поражением дыхательных путей и характеризуется длительным сухим, навязчивым кашлем, приступы которого нередко заканчиваются рвотой. Причиной таких приступов является действие коклюшной палочки на дыхательный центр. Болезнь начинается с постепенно нарастающего сухого кашля, возможны умеренные признаки интоксикации и насморка, поэтому начало коклюша нередко путают с обычной респираторной вирусной инфекцией, — описывает Наталья Шатохина.
Длительность заболевания — до трех-четырех месяцев, говорит педиатр. При среднетяжелом и тяжелом течении дети до года быстро начинают терять в весе, отставать в физическом и нервно-психическом развитии.
— Осложнения коклюша — остановка дыхания, развитие пневмонии, спадение части легкого. Атипичные формы заболевания проявляются длительным сухим кашлем и нетипичным подкашливанием, чаще в ночное время, — говорит Наталья Шатохина.
Почему растет заболеваемость
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков считает, что рост заболеваемости в целом по стране можно связать с тем, что люди в предыдущие два года дистанцировались, защищались и профилактировали любые респираторные инфекции:
— Правильнее будет сказать, что мы вернулись к доковидным показателям. Маски и дистанцирование — эффективная профилактика коклюша. Плюс карантины, локдауны, дистанционные виды деятельности. Именно поэтому в 2020 и 2021 году заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до этого. Кроме того, последние два года люди (прежде всего дети) недостаточно вакцинировались по календарю. По сути, вакцинация от всех инфекций, кроме ковида, шла крайне неактивно — это тоже сыграло свою роль.
Наталья Шатохина уверена, что одной из причин роста заболеваемости коклюшем служит частый отказ родителей от вакцинации.
Как отмечает Андрей Поздняков, одна из основных причин того, что это заболевание продолжает распространяться, — особенности его проявления:
— Начало заболевания постепенное — появляется легкий кашель, иногда (далеко не всегда) умеренно повышается температура, при этом выраженной интоксикации нет. Итого — умеренно кашляющий пациент. Который, естественно, нередко продолжает вести активный образ жизни, посещать общественные места. И заражать окружающих.
Основные места, где можно заразиться коклюшем, по мнению Андрея Позднякова, — это места скученных коллективов: группы детских садов, классы в школах и так далее. А поскольку типичный для коклюша кашель появляется на второй неделе после начала заболевания, к этому времени больной может инфицировать многих.
В лаборатории «Гемотест» журналисту НГС рассказали, что в 2022 году в Новосибирской области не было зафиксировано положительных результатов анализов, направленных на диагностику коклюша:
— Но стоит отметить, что в целом спрос населения региона на эти исследования в 2022 году был в
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи
По ее словам, во время пандемии, вызванной ковидом, в 2021 году появился новый вариант коклюша, который переносится легче по сравнению с предыдущими, но от него нет какой-то особой профилактики — только общие меры.
Журналист НГС отправил запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить количество выявленных случаев заболевания коклюшем в последние годы.
Профилактика заболевания
Андрей Поздняков замечает, что главная заблаговременная мера для защиты от тяжелых форм заболевания — это вакцинация (АКДС, «Инфанрикс»):
— Коклюш — не самая заразная и летучая инфекция, это не корь, ветрянка или ковид. Поэтому хорошо работают стандартные противоэпидемические мероприятия: дистанцирование, маски
К тому же возбудитель коклюша неустойчив во внешней среде, поэтому риска заразиться через поверхности, предметы общего пользования при мимолетном контакте практически нет.
Как лечится
По словам Андрея Позднякова, коклюш лечится антибиотиками, но их назначение эффективно только на первой-второй неделе после дебюта заболевания:
— То есть как раз в тот период, когда у пациента есть нечастый, простой кашель, соответственно, клинических показаний для назначения антибиотиков нет. Далее, когда появляется классический спастический кашель, назначение антибиотиков уже неэффективно: поздно. Остаются только препараты, подавляющие кашель. И, пожалуй, всё. Антибиотики могут понадобиться при развитии вторичных осложнений — пневмоний.
Наталья Шатохина уточняет, что при среднетяжелом и тяжелом течении показано лечение в стационаре.
Ранее мы рассказывали, что в России, в том числе в Новосибирске, стали чаще госпитализировать больных ковидом.
Если вы или ваш ребенок переболели коклюшем, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону