В России и Новосибирске стали чаще госпитализировать с ковидом — когда будет новый пик

— За четвертую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7 % и составила 918 тысяч случаев.

Среди респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 67 % случаев. Отмечают рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируют пневмонии.

