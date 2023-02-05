В России и Новосибирске стали чаще госпитализировать с ковидом — когда будет новый пик

Роспотребнадзор РФ сообщил, что количество заболевших COVID-19 в РФ за прошедшую неделю выросло на
Какой рост и отображает ли его статистика
Федеральный Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества заболевших COVID-19 в России на
— За четвертую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на
Среди респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти
По данным сайта официальной статистики, на 2 февраля в России зарегистрировано 9287 заболевших ковидом за сутки — за месяц произошел существенный рост. Например, 4 января их число составило 3328.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 января, на Новосибирскую область пришлось 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 человека госпитализировали — это значительный скачок по сравнению с другими днями. В следующие дни госпитализированных было меньше (9 человек 1 февраля, 6 человек — 2-го), но осталась тенденция роста заболеваемости: 2 февраля выявили уже 63 заболевших.
На этом фоне управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что с 23 по 29 января 2023 года в регионе зарегистрировано 20 267 случаев заболевания ОРВИ.
Что говорят эксперты
Врач-инфекционист и руководитель структурного подразделения Новосибирской городской инфекционной клинической больницы
— Последние несколько недель картина стабильна: в основном в стационар поступают пожилые люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, с онкологией и другими. И таких больных немного. Не сравнить, конечно, с тем, что было на пике в 2020–2021 годах.
По его словам, сейчас для заболевания характерны симптомы острого респираторного заболевания — першение в горле, кашель, лихорадка.
— Значительно реже стали регистрировать характерное для ковида осложнение — цитокиновый шторм с тяжелым поражением легких, — замечает Дмитрий Капустин.
Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов уверен, что в первую очередь нужно отметить тот факт, что сейчас стало сложнее со статистикой. Интерес к ковиду упал, и многие сайты перестали вести график заболеваемости и летальности с прошлого лета.
Те, кто продолжает это делать, по его словам, сталкиваются с тем, что не получают большей части информации, поскольку люди перешли на домашнюю диагностику и не обращаются в медицинские учреждения. Поэтому реальную ситуацию определить невозможно во всех достаточно развитых странах, в том числе и в нашей, уверен вирусолог.
— Я больше опираюсь на то, что есть определенная закономерность в повторе пиков. Если проследить за развитыми странами, например США, Японией, Германией, то там пики возникают каждые 4–5 месяцев. У нас статистика несколько отличается. К нам вирус пришел позднее, если смотреть за первой волной. И сами волны выглядят не так стабильно, с разбросом от 4 до 7 месяцев, — описывает Александр Чепурнов.
Он уточняет: если опереться на эту статистику, получается, что пик был в сентябре, а после него идет спад.
— Сейчас наметился рост, который, возможно, перейдет в следующий пик — как раз будет 5-й месяц. Прогнозировать более уверенно сложно, но потенциал в соответствии с этой статистикой виден, — считает Александр Чепурнов.
Вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов замечает, что заболеваемость по России за последнюю неделю увеличилась с 6 тысяч до 9. По его словам, масштаб заболеваемости сейчас все равно в несколько десятков раз меньше, чем год назад.
— Конец января — начало февраля — это всегда пики заболеваемости ОРВИ. Продолжается это обычно две-три недели.
К тому же, замечает эксперт, около двух недель назад Роспотребнадзор обнаружил вариант «кракен» (XBB.1.5) в России, и тогда официально зарегистрированы были лишь единичные случаи.
— Про него известно, что он распространяется быстрее по сравнению с другими вариантами. Я думаю, что «кракен» наконец распространился массово и в России и стал одним из самых массовых субвариантов омикрона, — считает Сергей Нетёсов.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает, что можно ориентироваться, например, на Великобританию, где к предыдущей неделе тоже есть прирост — 36-процентный.
— И Россия также будет прирастать, — считает он. — Это только самое начало распространения XBB-вариантов по стране (имеет в виду ХВВ.1, не «кракен». У этого варианта нет неофициального названия. — Прим. ред.).
Поэтому эксперт предполагает, что пик возможен в феврале.
Официально в России пока подтверждено только два случая заражения «кракеном», потому что процесс секвенирования долгий, и на него отправляют не все образцы. О втором случае 3 февраля написали наши коллеги из «Фонтанки».
Ранее мы рассказывали, что эксперты снова начали замечать потерю обоняния, как при штамме коронавируса дельта.
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