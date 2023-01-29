Потеря обоняния и рост госпитализаций как при дельте: ухудшение ситуации с ковидом вновь началось с регионов

Еще один важный момент, по его словам, — это количество людей, которые попадают под тестирование: например, в маленьком городе могут не тестировать или тестировать неверно.

— И важно, как ведется статистика, правильно или нет, сколько людей этим занимается. Я думаю, что процент заболевших на душу населения в Санкт-Петербурге не больше, чем, например, в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге. Просто уровень медицины так выше и, соответственно, уровень забора статистики внутри больниц тоже выше. И получается такой результат, — уверен Борис Бриль.

По его словам, ухудшение ситуации с коронавирусом связано с тем, что это вирус стал сезонным, поэтому сейчас идет такой же рост, как и с гриппом.

— Пока это было новое заболевание, была большая смертность, потому что человек встречался с коронавирусом со стерильным иммунитетом к нему. Сейчас практически все переболели — и вакцинированные, и нет, поэтому это уже не новое заболевание для организма. Повышение смертности будет при увеличении количества заболевших. Это так же, как и при гриппе, воспалении легких. Есть смертность и от аппендицита: чем больше случаев заболевания, тем выше будет смертность, — объясняет Борис Бриль.