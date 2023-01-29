Потеря обоняния и рост госпитализаций как при дельте: ухудшение ситуации с ковидом вновь началось с регионов

Количество госпитализаций больных коронавирусом по стране снова стало расти. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что это означает, какие варианты вируса сейчас распространены и чего нам всем ждать.
Сначала тревогу забили наши коллеги из «Фонтанки», сообщив 25 января, что в России за сутки госпитализировано 899 человек, выявлено 6442 новых случая COVID-19, подтверждено 44 летальных исхода.
По данным федерального оперштаба на 26 января, рост госпитализаций в стране продолжился и дошел до 970 человек за сутки, 27 января — 939, а число заболевших уже перевалило за 7 тысяч. Мнения специалистов по поводу того, бить тревогу или нет, разделились.
Что означают эти данные
Вирусолог Сергей Нетесов уверен, что ничего особенного в этом нет:
— Цифра по России в 7 с лишним тысяч в сутки остается в диапазоне от 4 до 7 тысяч с октября 2022 года. А то, что Санкт-Петербург несколько опередил Москву, — это бывает регулярно в связи в том числе и с тем, что там климат зимой более влажный, чем в Москве. Такие случаи бывали и раньше.
Кроме того, уверен вирусолог, эти цифры нужно сопоставлять и с числом проводимых в день анализов на маркеры коронавируса на 1000 человек в Москве и Санкт-Петербурге. А не сравнивать просто число больных.
— Ведь для нынешних вариантов омикрона много малосимптомных случаев, при которых люди анализы просто не сдают из-за очередей и нежелания, — подчеркивает Сергей Нетесов.
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков замечает, что увеличение на несколько сотен человек по России — это немного:
— Летальность в течение последнего месяца — с 28 декабря 2022 года по 27 января 2023 года — колеблется максимум от 40 до 58 минимум до 40 случаев (данные из официальных источников). То есть разбросы крайне небольшие в масштабах страны. Для того чтобы понимать тенденцию к увеличению или утяжелению ковида, этих данных недостаточно. Необходимо хотя бы двухнедельное наблюдение за динамикой — с пониманием того, насколько полно обследуют на ковид пациентов с ОРВИ, поступающих в стационары страны.
Кроме того, добавляет он, в нынешних реалиях обследование на ковид проводится по большому счету только стационарным пациентам:
— Много амбулаторных пациентов остаются необследованными. Еще больше народа просто не обращаются к врачам. Поэтому сравнивать стационарных больных без учета этой категории пациентов некорректно. Может, среди них ковидных стало в 2 раза больше? Естественно, и тяжелых будет больше: они попадут в больницу, и только там станет понятно, чем они болеют.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объясняет приведенные данные так:
— При отсутствии эффективных бустеров и массовом сокращении желающих вновь поставить еще одну дозу «Спутника» — в «стене» коллективного иммунитета появляется всё больше прорех. В дополнение к этому продолжает меняться вирус, он становится всё более заразным. Более того, одновременно циркулирует множество вариантов омикрона. Всё это сказывается на ухудшении эпидситуации. Увеличивается количество людей с реинфекций, а каждое новое инфицирование увеличивает риски неблагоприятных исходов, в том числе госпитализации и смерти.
По его словам, сказываются и новогодние каникулы: многие люди съездили в гости к родным, уезжали отдыхать, в том числе в другие страны. Потом вернулись домой, вышли на работу, дети начали учиться — и это всё усилило распространение новых вариантов коронавируса.
Почему в больших городах заболевших больше
Эксперт в области доказательной медицины, израильский врач Борис Бриль считает естественным то, что в больших городах количество заразившихся гораздо больше, потому что больше общения, передвижения внутри города, мест скопления людей.
Еще один важный момент, по его словам, — это количество людей, которые попадают под тестирование: например, в маленьком городе могут не тестировать или тестировать неверно.
— И важно, как ведется статистика, правильно или нет, сколько людей этим занимается. Я думаю, что процент заболевших на душу населения в Санкт-Петербурге не больше, чем, например, в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге. Просто уровень медицины так выше и, соответственно, уровень забора статистики внутри больниц тоже выше. И получается такой результат, — уверен Борис Бриль.
По его словам, ухудшение ситуации с коронавирусом связано с тем, что это вирус стал сезонным, поэтому сейчас идет такой же рост, как и с гриппом.
— Пока это было новое заболевание, была большая смертность, потому что человек встречался с коронавирусом со стерильным иммунитетом к нему. Сейчас практически все переболели — и вакцинированные, и нет, поэтому это уже не новое заболевание для организма. Повышение смертности будет при увеличении количества заболевших. Это так же, как и при гриппе, воспалении легких. Есть смертность и от аппендицита: чем больше случаев заболевания, тем выше будет смертность, — объясняет Борис Бриль.
Есть ли рост сейчас?
Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин отмечает, что с середины января наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом. Их лаборатория по Москве и Московской области фиксирует в январе увеличение количества положительных тестов COVID-19 на 1,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
— На текущий момент нет официальных данных по числу заражений в разрезе штаммов, но появляется всё больше информации о выявлении случаев коронавируса с потерей обоняния и вкуса. Стоит отметить, что подобные симптомы отмечались ранее только в начале пандемии COVID-19, когда преобладал штамм дельта, — рассказывает Максим Маскин.
По его словам, для людей с выявленным коронавирусом разработаны протоколы обследования и наблюдения, в которых прописаны все показания к госпитализации:
— Возможно, в настоящее время клиническая картина у многих пациентов соответствует этим критериям, но для более точной оценки ситуации необходимо дождаться официальных данных от профильных ведомств. В частности, информации по тяжести течения заболевания: о количестве не только госпитализированных, но и находящих в реанимационном отделении пациентов.
Кроме того, добавляет главврач, в Москве сейчас запущена программа лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом в формате дневного стационара: утром пациента принимают в больнице, проводят обследование и лечение, а после обеда отпускают домой.
— Эти случаи также могут попадать в статистику госпитализаций, — считает Максим Маскин.
Ранее Максим Маскин рассказывал о том, что у большинства наблюдаемых пациентов стали вновь выявлять осложнение в виде пневмонии довольно тяжелого течения, плохо поддающейся стандартной терапии (об увеличении пневмоний и бронхитов среди новосибирских пациентов врачи подробнее рассказывали здесь).
Какие варианты ковида сейчас распространены
В Роспотребнадзоре РФ журналисту НГС рассказали, что превалирующими в России остаются линии BA.2 и BA.4/BA.5 геноварианта омикрон.
— Фиксируются находки субвариантов XBB, BQ.1 и BA 2.75, — добавили в ведомстве.
BA.2 называли «стелс-омикроном», XBB.1.5 — «кракеном», B.A.5 вариант — «ниндзей», XBB — «грифоном», BQ.1 — «цербером» и BA 2.75 — «кентавром».
По информации Роспотребнадзора на 25 января, по абсолютному количеству проведенных исследований (то есть всех) тройка выглядит так: Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
А по количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения (стандартизированный параметр для сравнения регионов) первые три места занимают Свердловская область, Республика Татарстан и Саратовская область. Санкт-Петербург находится на
Напомним, что Александр Соловьев рассказывал, почему Россию ожидает ухудшение эпидситуации с COVID-19 в январе-феврале.
Ранее мы рассказывали, чем отличается омиrрон, который назвали «кракеном».