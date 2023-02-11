Влияет на вес, настроение и сердце: болезни, к которым приводят проблемы с щитовидной железой

Большая часть органов человека при нарушениях довольно быстро себя проявляет болью или дискомфортом, что и становится поводом обратиться к врачу. У щитовидной железы немного другая тактика: она дает о себе знать, но далеко не каждый заподозрит, что появившиеся симптомы говорят именно о проблемах со щитовидкой. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» разбираемся, за что в организме отвечает щитовидная железа и как понять, что пора к врачу.
Зачем нужна щитовидка?
Щитовидная железа регулирует она практически весь обмен веществ и энергии в организме. Она вырабатывает гормоны, которые действуют на рост, развитие и созревание клеток и тканей нашего организма, стимулирует метаболизм всех витаминов. В частности один из гормонов регулирует обмен кальция, а значит рост и развитие скелета, заживление костной ткани.
— Нарушения в работе щитовидной железы чаще всего возникают на фоне хронического дефицита йода, стрессов, нарушения экологии, наследственной предрасположенности, — говорит эндокринолог Евгения Пальченко. — В последнее время очень большое количество аутоиммунных заболеваний щитовидной железы у перенесших коронавирусную инфекцию, из-за которой иммунитет агрессивно настроен к тканям собственного организма и можно ударить по любой важной системе организма.
Дефицит йода, по словам доктора, встречается очень часто: практически все регионы России можно отнести к йододефицитным, особенно горные, предгорные районы. На морском побережье йод всасывается из воздуха на расстоянии чуть более 100 м от линии моря, а дальше — опять зона недостатка йода. Евгения Пальченко, говорит, что в других странах йододефицит удалось победить за счет йодирования всей поступающей в продажу соли, но в России этот вопрос пока не решен.
Нужно ли пить йод?
Смотря кому. Препараты йода, как и другие лекарства, должен назначать врач после лабораторного и врачебного обследований, так как всё индивидуально. Вообще не назначают их лицам старше 50 лет, неосторожное назначение больших доз йода может навредить здоровью. А вот йодированная соль в рационе, по словам врачей, никак не навредит.
Чем опасны заболевания щитовидной железы?
Поскольку гормоны, которые вырабатывает щитовидка, влияют на весь организм, то и нарушение ее деятельности тоже сказывается на организме в целом.
— Низкая или, наоборот, высокая функция щитовидной железы может критично изменять обмен веществ и приводить к выраженному нарушению самочувствия. Нарушения работы щитовидной железы могут приводить к проблемам с сердечной деятельностью, потому что при повышенной функции имеет место токсическое влияние на сердце и может приводить к аритмии и даже сердечной недостаточности, — говорит эндокринолог Алена Харлова.
Достаточно часто в щитовидной железе образуются кисты, основная теория о причинах возникновения — дефицит йода в детстве. Кисты как правило являются доброкачественными образованиями и ничем не угрожают человеку и требуют только контроля по УЗИ. Злокачественные образования тоже бывают, но если они диагностированы вовремя, то успешно лечатся.
Когда пора к врачу?
Основные симптомы, при которых человеку стоит обратить внимание на здоровье щитовидки — выраженная общая слабость, несвойственная прежде утомляемость, немотивированные перепады настроения, сухость кожи, избыточное выпадение волос, наклонность к отекам и набору веса.
— У подростков это выраженная слабость, сонливость, ухудшение памяти, часто это прибавка в весе и сухость кожи. У девочек пубертатного возраста могут наблюдаться нарушения менструального цикла, — говорит Евгения Пальченко. — У женщины с нарушениями в работе щитовидной железы могут возникнуть отеки, выпученность глазных яблок, снижение полового влечения, проблемы с зачатием и вынашиванием беременности. Поэтому всем в период планирования беременности лучше уточнить, как работает щитовидная железа. У мужчин: выпадение волос, задержка семяизвержения, те же тревожность и хроническая усталость.
Правда ли, что проблемы со щитовидкой могут стать причиной ожирения?
Щитовидная железа влияет на обмен веществ, и нарушения в ее работе могут приводить к потере или набору веса. Евгения Пальченко говорит, что существуют понятие «гипотиреоидное ожирение», но это чаще всего и в большей степени отеки и задержка в организме жидкости, а прибавка именно жировой ткани при гипотиреозе очень незначительна — в среднем 300–
— Убедиться, что проблемы с лишним весом вызваны именно нарушением функции щитовидной железы, можно, только обратившись к специалисту и сдав анализы, которые назначит терапевт или эндокринолог, — говорит Алена Харлова. — Спектр гормонов для исследования достаточно широкий. Гормон ТТГ контролирует деятельность щитовидной железы, по его показателям мы косвенно можем понять функцию, но всё не так просто — бывают достаточно узкие заболевания, при которых анализа на ТТГ может быть недостаточно, а если не посмотреть другие показатели, он только запутает.
Доктор говорит, что регулярно обследоваться у эндокринолога нет необходимости, если нет жалоб на самочувствие. Заподозрить, что пора обращаться к профильному специалисту может терапевт — именно поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию. Помимо щитовидки, есть и другие органы, которые дают знать о проблемах только косвенными симптомами — например, печень не болит, пока не начнет увеличиваться.