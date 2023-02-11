Влияет на вес, настроение и сердце: болезни, к которым приводят проблемы с щитовидной железой

Зачем нужна щитовидка?

Щитовидная железа регулирует она практически весь обмен веществ и энергии в организме. Она вырабатывает гормоны, которые действуют на рост, развитие и созревание клеток и тканей нашего организма, стимулирует метаболизм всех витаминов. В частности один из гормонов регулирует обмен кальция, а значит рост и развитие скелета, заживление костной ткани.



— Нарушения в работе щитовидной железы чаще всего возникают на фоне хронического дефицита йода, стрессов, нарушения экологии, наследственной предрасположенности, — говорит эндокринолог Евгения Пальченко. — В последнее время очень большое количество аутоиммунных заболеваний щитовидной железы у перенесших коронавирусную инфекцию, из-за которой иммунитет агрессивно настроен к тканям собственного организма и можно ударить по любой важной системе организма.