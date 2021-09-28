Медицинский чекап: список анализов, которые нужно сдавать каждый год

1
Анализ крови
Пожалуй, самый часто сдаваемый — общий (клинический) анализ крови. По его показателям можно заметить многие нарушения в работе организма, результаты исследования могут подать сигнал о имеющемся воспалении и других заболеваниях. Например, исследование поможет увидеть анемию — снижение гемоглобина и эритроцитов. Это клетки крови, которые переносят кислород.
— На сегодняшний день многие люди не употребляют достаточного количества железа с пищей, некоторые придерживаются вегетарианства. У определенного процента женщин обильная ежемесячная кровопотеря, которая может трактоваться за норму (хотя не всегда таковой является), — говорит врач общей практики Елена Шиманьски. — Если жалоб нет, рутинно клинический анализ крови сдавать не требуется, однако ежегодный скрининг на тот же самый показатель гемоглобина целесообразен, так как анемия значимо влияет на качество жизни и требует дополнительного дообследования.
Поделиться
2
Общий анализ мочи
В первую очередь это исследование помогает проверить состояние почек или мочевого пузыря. Но это не единственное, что можно узнать по анализу мочи. Он помогает выявить системные заболевания — гепатит, интоксикацию после приема лекарств или ядовитых веществ, диабет и другие болезни обмена веществ.
Поделиться
3
Исследование уровня глюкозы
Как правило «уровень сахара в крови» у нас напрямую ассоциируется только с диабетом, однако врачи по уровню глюкозы могут диагностировать гораздо больше. Среди того, что доктор сможет выявить по этому анализу, заболевания поджелудочной железы, печени, почек и коры надпочечников, гипоталамуса, эндокринные заболевания, дисфункция печени, активные воспалительные процессы в организме. И, разумеется, развитие сахарного диабета.
Поделиться
4
Исследование липидов крови
Важный анализ для раннего выявления риска атеросклероза (показывает уровень «плохого» и «хорошего» жира в крови).
— Исследование предполагает анализ на общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, потому что просто определение уровня общего холестерина не даст нужной информации, — рассказывает кардиолог Денис Николин.
Самым важным при прогнозе развития атеросклероза считаются липопротеиды низкой плотности, поэтому многие кардиологи советуют контролировать только его. Частота исследования в данном случае индивидуальна. Если при первом анализе показатели в норме, то повторить можно через два-три года, а если врач обратит внимание, что показания пограничные, то контролировать придется каждый год.
Поделиться
5
Флюорография
Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе рак легких и туберкулез, могут долго протекать скрытно. Поэтому нужно обязательно проходить флюорографическое обследование. По общему правилу оно необходимо раз в пару лет, но некоторым нужно обследоваться чаще один или даже два раза в год. Это пациенты с многими хроническими заболеваниями, а также люди некоторых профессий или подвергающиеся повышенному риску заболевания. Например, осужденные или лица без определенного места жительства.
Поделиться
6
Осмотр терапевта
Скорее всего, у терапевта вы бываете чаще, чем раз в три года — хотя бы больничный взять при простуде. Но стоит сюда изредка заглядывать и без очевидных симптомов и поводов для беспокойства. Бывает, что болезни скрываются и проявляются уже с осложнениями. Плановый осмотр позволит на ранних сроках выявить патологии и принять меры. Опять же, кто-то должен расшифровать результаты анализов и проверить все ли там в порядке.
Поделиться
7
Осмотр стоматолога
Привычку регулярно ходить на профилактический осмотр к стоматологу стоит взять за правило — к нему стоит заглядывать хотя бы раз в год. Если забота о здоровье для вас не аргумент — подумайте о потраченных в кресле стоматолога мучительных часах. И о кошельке — именно стоматолога многие посещают не по ОМС, а на протезирование и вовсе могут только льготники рассчитывать. Так что не забывайте, что с мелкими и вовремя выявленными проблемами доктор справится быстрее и куда дешевле.
Поделиться
8
Женщинам: осмотр гинеколога с анализами
Причин для регулярного осмотра гинекологом масса, начиная от сохранения репродуктивного здоровья и заканчивая проверкой на онкологию. Рак шейки матки встречается часто, у всех пациенток с ним выявляют вирус папилломы человека (ВПЧ).
— Про гинеколога большинство женщин давно выучили простое правило: приходить на кресло раз в год. Даже если вам неловко. Многие инфекции протекают скрыто, что уж говорить об онкологии, — предупреждает терапевт Алена Смирнова.
Для проверки на рак шейки матки проводится Pap-тест — это исследование соскоба с шейки матки, которое проводится на цитологию. Предварительно доктор берет анализ на ВПЧ, его наличие или отсутствие определит частоту приемов. Если нет — раз в три года, если есть — раз в год. Также каждый год это исследование необходимо проводить при иммунной системе, ослабленной в результате трансплантации, химиотерапии или длительного применения стероидных гормонов.
Поделиться
9
ЭКГ
Даже если вас ничего не беспокоит, электрокардиограмма лишней не будет. Исследование сердечного ритма позволяет выявить нарушение работы сердца, склонность к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Многим кажется, что проблемы с сердцем возникают в более пожилом возрасте, однако инсульты и инфаркты «молодеют». В России сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти.
Поделиться
10
Исследование уровня витамина D
Про витамин D в связи с ковидом в последнее время говорят особенно много: народная медицина предлагала на него налегать сначала чтобы не заболеть, потом — чтобы исцелиться. Чудодейственного эффекта у витамина D, к сожалению, все-таки нет, но от него зависит и иммунитет, и общее самочувствие. Так что лучше бы знать сколько его запас организм.
— Дефицит витамина D является предрасполагающим фактором развития ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Этот витамин стимулирует выработку антимикробных белков в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, повышая тем самым защиту от вирусов и бактерий, — рассказывает врач-инфекционист Дмитрий Капустин.
Недостаток витамина сопровождается снижением аппетита, раздражительностью и плаксивым состоянием. Может появляться ощущение постоянной разбитости, усталости, проблемы со сном, склонность к депрессивным мыслям и ипохондрии.
Поделиться
11
Анализы на гепатиты
Эти инфекции, прежде всего, опасны тем, что могут очень долго никак себя не проявлять. Например, подолгу прячутся гепатиты — печень не может болеть, и люди узнают о проблеме слишком поздно.
— Гепатиты B и C не «желтые» (не проявляются на коже), их называют «ласковыми убийцами», потому что человек узнает, что он болен, когда уже начинается трансформация хронического гепатита в цирроз печени, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Поделиться
12
Анализы на ИППП
Инфекции, передающиеся половым путем, тоже не всегда себя проявляют быстро. Сексолог и гинеколог Динара Березина говорит, что очень много болезней на начальных этапах вообще никак не проявляются, например хламидиоз, ВИЧ, вирус папилломы человека. Более того, они могут и в анализах не сразу проявиться. Например, анализ на ВИЧ имеет смысл делать через 4–6 недель после предполагаемого контакта с инфицированным. Затем повторить через 3 месяца и полгода. Подробнее об инфекциях, передающихся половым путем, мы писали в этом материале.⠀
Поделиться
13
От 40 и старше
После 40 лет обследования должны стать более регулярными — даже диспансеризация полагается уже не раз в три года, а каждый год. Помимо всего вышеперечисленного врачи рекомендуют периодически проходить скрининговые обследования.
После 40 лет нужно также регулярно сдавать кровь и мочу, делать флюорографию, посещать терапевта и стоматолога. Не менее важно регулярно наведываться к профильным врачам, если у вас есть хронические заболевания. Если таковых нет, но имеются у родственников — тоже не расслабляйтесь. Да, наличие у родных каких-то заболеваний еще не говорит о том, что вас обязательно постигнет та же участь. Но насторожиться и тщательней следить за своим здоровьем стоит.
Поделиться
14
А что еще?
Если на теле много родинок, внесите в свой список дерматолога. Не обязателен, но желателен анализ на хеликобактер (С13-уреазный дыхательный тест или анализ кала), он связан с язвенной болезнью пищеварительного тракта. И, конечно, не забудьте посетить тех врачей, для которых у вас есть жалобы. Может быть, слишком незначительные, и вам было лень идти из-за них к доктору — самое время о них вспомнить.
Поделиться