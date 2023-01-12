В России выявили первый случай нового варианта ковида — «кракен»

Первый случай нового штамма «омикрона» — «кракена» — выявили в России. Как сообщает Роспотребнадзор, его зафиксировали в Пензенской области.
— Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» — был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5. Так, вариант «дельта» доминировал во второй половине 2021 года, в единичных случаях его выявляли осенью 2022 года. Других штаммов в последние месяцы в Роспотребнадзоре не зафиксировали.
«Кракен» появился в мире осенью прошлого года и сейчас активно распространяется в ряде стран. К примеру, по последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доля зараженных именно «кракеном» в числе всех новых пациентов с ковидом достигла 27,6%, хотя еще месяц назад она составляла 2,3%.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявлял, что «кракен» имеет шансы стать доминирующим в Европе на какое-то непродолжительное время, поскольку заболеваемость очень быстро растет. Также доктор рассказал, стоит ли ждать нового всплеска заболеваемости и могут ли появиться еще мощные линии или подлинии.