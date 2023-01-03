«У нас шок»: как 9-летняя девочка, живущая на острове, пыталась выиграть инвалидную коляску на конкурсе лайков

Настя живет в деревне Пески, что находится на острове близ Архангельска, и условий для маломобильных людей там нет. Девочка не может ходить с рождения, она мечтала о коляске-вездеходе, с помощью которой без труда могла бы выбираться из дома и учиться в школе, как другие дети. Чтобы ее получить, Настя стала участницей конкурса лайков для инвалидов и была в шаге от победы, но тут случилось чудо — коляску ей купили власти региона. Посмотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше, на эмоции Насти и ее родных от нежданного подарка.

