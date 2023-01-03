«У нас шок»: как 9-летняя девочка, живущая на острове, пыталась выиграть инвалидную коляску на конкурсе лайков

— Честно — шок, как гром с неба! Никогда нам никто ничего не покупал, но мы и не просили таких покупок. А тут нас увидели, нам купили, нам привезли, — рассказывает Наталья Орюпина, бабушка 9-летней Насти Антипиной.
Настя живет в деревне Пески, что находится на острове близ Архангельска, и условий для маломобильных людей там нет. Девочка не может ходить с рождения, она мечтала о коляске-вездеходе, с помощью которой без труда могла бы выбираться из дома и учиться в школе, как другие дети. Чтобы ее получить, Настя стала участницей конкурса лайков для инвалидов и была в шаге от победы, но тут случилось чудо — коляску ей купили власти региона. Посмотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше, на эмоции Насти и ее родных от нежданного подарка.
Правительство Архангельской области исполнило мечту Насти Антипиной после текста наших коллег из 29.RU, где редакция обратила внимание общественности на трудности, с которыми приходится сталкиваться девочке-инвалиду.
Настя Антипина — не первая северянка, которая участвовала в этом конкурсе. Ранее за коляску-вездеход соревновался Александр Дрочнев. Он занял второе место, но неравнодушные люди помогли купить ему такую же коляску и всего за четыре дня собрали деньги.