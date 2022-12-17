В Минздраве назвали четыре признака, которые говорят об ухудшении ОРВИ

В Минздраве рассказали о том, какие признаки могут привести к ухудшению ОРВИ. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова, настороженность должно вызвать, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
— Внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, а также боль и тяжесть в груди при ОРВИ могут быть признаками серьезных нарушений состояния здоровья или начала развития серьезных осложнений, — рассказал Чуланов.
По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4%. 14 декабря на совещании с Владимиром Путиным глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, по данным на текущий момент, доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%. При этом ранее сообщалось, что больше всего в этом сезоне распространяется вариант А(H1N1)-2009, известный также как свиной грипп, из-за которого в 2009–2010 годах Всемирная организация здравоохранения даже объявляла пандемию. Подробнее об этом вирусе мы рассказывали в этом материале.