Мы победили ковид? Почему Россия «забыла» про коронавирус и остановила выпуск «Спутника V». Вакцина бесполезна?

Сам Низамутдинов в разговоре с UFA1.RU сказал, что производство вакцин приостановили, поскольку больше нет заказов на них.



— Мы вакцину производим по заказу. Мы субподрядчики, нам не поступают заказы от наших заказчиков, поэтому у нас производство ничего не производит, — коротко прокомментировал он.

UFA1. RU узнал мнение других экспертов.