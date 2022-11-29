Мы победили ковид? Почему Россия «забыла» про коронавирус и остановила выпуск «Спутника V». Вакцина бесполезна?

В России давно сняли основные коронавирусные ограничения, которые вводились с весны 2020 года. Сначала перестали требовать сертификаты о вакцинации, потом отменили масочный режим и это, несмотря на то что летом число заболевших сильно выросло. Потом наблюдался спад, а сейчас число заболевших снова растет и достигает уже
Коронавирус — всё?
На днях в Уфе приостановили производство вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Гендиректор завода «УфаВИТА» Наиль Низамутдинов рассказал, что в 2021 году произвели
Сам Низамутдинов в разговоре с UFA1.RU сказал, что производство вакцин приостановили, поскольку больше нет заказов на них.
— Мы вакцину производим по заказу. Мы субподрядчики, нам не поступают заказы от наших заказчиков, поэтому у нас производство ничего не производит, — коротко прокомментировал он.
UFA1. RU узнал мнение других экспертов.
Врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний Владимир Болибок рассказал, что потребность в вакцинации сведена к минимуму по простой причине: многие уже привились и ревакцинировались.
— То, что ежегодно надо делать вакцинацию, такого консенсуса среди самих медработников нет, — сказал эксперт в разговоре с UFA1.RU. — Все понимают, что та вакцина, которая выпускается, была настроена на первоначальный штамм — уханьский.
По словам Болибока, штаммы меняются постоянно и вакцину нужно «поднастраивать» на новые, как это делается с вакцинами на грипп.
— Грипп — это сезонное заболевание, то есть в этом сезоне прогнозируются такие-то штаммы, соответственно, такую-то вакцину нужно выпускать. С коронавирусом у нас такого понимания еще нет по той причине, что у нас нет модели, которая позволяла бы строить прогноз, какой штамм у нас будет в циркуляции, — сообщил иммунолог.
Среди ученых были прогнозы, что ковид станет сезонным вирусом, однако, по словам Болибока, пока врачи не видят сезонности.
— Каждая новая волна идет с интервалом примерно на 7–8 месяцев. Связано это с тем, что примерно 6 месяцев держится иммунитет после предыдущей инфекции. Появляется прослойка неиммунных, на них снова нападает новый коронавирус, — добавил он.
Главный внештатный эпидемиолог при Минздраве Башкирии Азат Мухаметзянов объяснил спад в вакцинации выполнением плана, но предупредил, что ковид на этом не закончился.
— Говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией рано, — сказал в разговоре с UFA1.RU эксперт. — Ежедневно к нам обращаются пациенты, часть из них по-прежнему госпитализируется в ковид-госпитали, в основном с сопутствующими патологиями и невакцинированные. Большинство пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции в свое время не были привиты, что доказывает эффективность прививки. Но такого резкого подъема заболеваемости, как в 2020 году, не ожидается.
Он отметил, что с осени по декабрь число заболевших увеличилось из-за сезонного подъема заболеваемости. В январе, по его словам, снова ожидается рост ковидных пациентов, поскольку будут длительные выходные из-за праздников.
— С середины января начнется подъем заболеваемости. В новогодней суматохе все общаются, собираются вместе. Но надо беречь себя, не забывать обрабатывать руки, заниматься профилактикой, вакцинироваться и ревакцинироваться, — сказал Мухаметзянов.
Эксперт добавил, что вакцинацию никто не отменяет. Производство вакцины, по его словам, проводится в соответствии с требованиями.
— Вакцина выпускается на других заводах. Минздрав дает заявку. Вакцинация и ревакцинация — это единственный путь защиты, благодаря этому легче переносится заболевание, — отметил он.
Врач-блогер и бывший сотрудник уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов считает, что в России и без того напряженная ситуация и вакцинация сейчас не стоит на первом месте.
— Вакцинационная кампания сейчас заглохла по той простой причине, что на вакцинацию всех нас в большинстве случаев загоняли насильно. Это ни для кого ни секрет. Загоняли под угрозой увольнения и ставили на федеральный центр определенный план по вакцинации. А сейчас в стране и так напряженная ситуация и дополнительный какой-то триггер в виде принуждения кого-то к вакцинации не будет делаться, — сказал он.
По его мнению, вакцину необходимо обновлять, иначе теряется ее эффективность.
— Понятие «ковид» для меня стало расплывчатым, потому что очень много штаммов, очень много кому ставят ковид, хотя у них ОРВИ. Я смотрю по анализам, у человека, например, бактериальная инфекция, а тесты показывают то, что ковид. Вакцина не редактируется, она была выпущена большими дозировками, если она была эффективна от одного штамма, не факт, что будет эффективна от другого, — подчеркнул врач.
Блогер добавил, что уже к весне могут снова начаться призывы к вакцинации.
— Победили ли мы ковид? Об этом сложно сказать, судить рано, — считает Глебов. — Проблема больше в том, что мы не улучшили систему здравоохранения и не учли ошибки ковида.
Врач-инфекционист РНИМУ
— Ограничения отменены, но нельзя сказать, что эпидемия кончилась, — сообщил эксперт. — Был уханьский штамм, потом он превратился в дельта, потом он деградировал, летальных исходов стало меньше, тяжесть уменьшилась, он превратился в омикрон. Афтершоки могут быть, но уже каких-то серьезных волн не будет. Туда-сюда заболеваемость может ходить из-за всяких праздников, но катастрофических волн нет. В перспективе, я думаю, он вообще «сдуется» до обычного сезонного ОРВИ.
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов сообщил, что пока нет оснований для полного отказа от вакцинации, поскольку количество тяжелых исходов снижается именно у вакцинированных.
— Если смотреть графики для страны и мира, притом что у нас снижение, на Западе идет подъем. Идет подъем летальности. То ли зимнее течение болезни идет сложнее, то ли в связи с тем, что на Запад приходит новая версия, которую стали называть грифон, — сказал специалист.