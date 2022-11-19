Ученые выяснили, что происходит с телом и сознанием в последние минуты жизни

Исследователей давно будоражит тема жизни после смерти, рассказывает «Доктор Питер». Тяжело понимать, что мы просто исчезаем и остаемся лишь в памяти родных людей. Одно из недавних исследований показало, что в тот момент, когда человек умирает, его сознание очень ясно. Это состояние не похоже на бред или галлюцинации. Наоборот, мозг работает в полную силу, погружая человека в воспоминания и анализ.

