Ученые выяснили, что происходит с телом и сознанием в последние минуты жизни

Исследователей давно будоражит тема жизни после смерти, рассказывает «Доктор Питер». Тяжело понимать, что мы просто исчезаем и остаемся лишь в памяти родных людей. Одно из недавних исследований показало, что в тот момент, когда человек умирает, его сознание очень ясно. Это состояние не похоже на бред или галлюцинации. Наоборот, мозг работает в полную силу, погружая человека в воспоминания и анализ.
— Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания; предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью, — установили ученые из Нью-Йоркского университета Лангоне.
Проведенный ими эксперимент показал: каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию после остановки сердца, может подробно рассказать о своих переживаниях, хотя и был в тот момент без сознания. В исследовании приняли участие 567 мужчин и женщин, у которых была остановка сердца с 2017 по 2020 год. Выжившие рассказали, что они:
- ощущали отделения от тела;
- наблюдали за событиями без боли или страданий;
- осмысляли прожитую жизнь;
- размышления о своих действиях, намерениях и мыслях по отношению к другим.
Ученые доказали, что это не иллюзия или бред, так как во время реанимации проводились тесты на скрытую активность мозга.
Один из руководителей исследования, доктор медицинских наук, реаниматолог Сэм Парния отметил, что удалось обнаружить всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие.
Ученым впервые удалось зафиксировать переживания, которые можно назвать околосмертным опытом. Важно, что осознание и воспоминания происходят без стресса.
— Человеческое самоощущение и сознание, как и другие биологические функции тела, могут не полностью прекращаться во время смерти, — предположил Сэм Парния в Neurosciencenews. — Хотя никто не знает эволюционной цели этого явления, оно ясно раскрывает интригующие вопросы о человеческом сознании даже после смерти.
Итоги исследования ученые представили на научной сессии Американской кардиологической ассоциации в Чикаго. Они отметили, что это первая работа и нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, что происходит с мозгом во время умирания.