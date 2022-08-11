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В Новосибирске растет количество случаев ковида, вернут ли обязательную вакцинацию? Отвечает министр

Пока ограничения носят рекомендательный характер

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Прививка — один из самых надежных способов избежать заболевания

Прививка — один из самых надежных способов избежать заболевания

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В Новосибирской области растет количество новых случаев коронавирусной инфекции, при этом возвращать обязательную вакцинацию пока не планируют. Об этом сегодня, 11 августа, на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В понедельник оперштаб области рекомендовал новосибирцам носить маски в общественном транспорте, а также людям из групп риска. По словам Константина Хальзова, пока новых противоэпидемиологических мер не планируется.

— В первую очередь это вакцинация и ревакцинация. В преддверии учебного года основной акцент мы делаем на учреждения образования: учителей и детей, — сказал министр. — Речи о возвращении обязательной вакцинации не ведется.

По словам Константина Хальзова, сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 30%. В феврале 2022 года этот показатель был больше 70%.

За последнюю неделю в Новосибирской области выявили более 800 новых случаев ковида, выше всего заболеваемость в районах области.

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