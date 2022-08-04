«Поражен костный мозг, нарушилось зрение». Инженер потеряла здоровье после простой чистки в стоматологии

Профилактический прием

Летом 2019 года Кристина пришла на прием в одну из коммерческих стоматологических клиник Челябинска. Ничто не беспокоило, просто профилактический прием. В клинике предложили ультразвуковую чистку от зубного камня.

Чистка ультразвуком — распространенная процедура. С помощью специального прибора полностью удаляется зубной налет или уже твердый зубной камень. Во всех рекомендациях утверждается, что это безопасно, прибор не касается зубной эмали. Хотя после процедуры какое-то время могут быть болевые ощущения, повышается чувствительность зубов.