Имплант мешал двигать коленом: пострадавшая в ДТП сибирячка отсудила у клиники 200 тысяч за плохую операцию

23-летняя Екатерина Труфанова выиграла в суде дело против клиники «РЖД-Медицина» и отсудила у врачей за халатно проведенную операцию компенсацию в размере 215 тысяч рублей.
Операция была связана с аварией, случившейся вечером 14 апреля 2019 года, когда айтишник Кирилл Родионов в нетрезвом состоянии за рулем «Тойоты-Филдер» сбил девушку, переходящую проспект Коптюга в зоне пешеходного перехода. Драматичную историю девушки НГС подробно описал 1 июня 2020 года.
После ДТП девушка поступила в клинику «РЖД-Медицина», где ей некачественно прооперировали ногу, в результате чего конечность потеряла подвижность. В заключении медэкспертизы и в тексте решения суда сказано, что хирург допустил ошибку, установив специальную спицу, которая помогает сращиваться костям, длиннее, чем требовалось.
— Установлен интрамедуллярный имплант, превышающий длину костномозгового канала, в результате имплант в проксимальной части значительно выступал в полость коленного сустава, тем самым блокировал движения в коленном суставе, провоцировал болевой синдром, лишал возможности проведения реабилитационных мероприятий, — написано в решении суда Железнодорожного района. Документ размещен на сайте суда и его копия имеется в распоряжении редакции НГС.
Железнодорожный районный суд присудил клинике «РЖД-Медицина» выплатить компенсацию Екатерине Труфановой: общая сумма частично удовлетворенных исковых требований согласно решению суда составила
Стоимость самой операции, уточнила корреспонденту НГС Труфанова, клиника вернула ей еще до вынесения судебного решения. Судебное решение вступило в силу в начале марта 2022 года, но клиника, уточняет пострадавшая, до сих пор не выплатила ей присужденную сумму. Врачебную ошибку девушке пришлось исправлять в другой клинике — ЦНМТ.
В клинике «РЖД-Медицина» подтвердили информацию о судебном процессе и уточнили, что их апелляцию суд не удовлетворил.
— До настоящего времени истец либо ее представитель по доверенности не обращались в клинику с исполнительным листом и банковскими реквизитами для перечисления постановленной судом к взысканию суммы. По данным сайта Железнодорожного районного суда, исполнительный лист
Какие меры были предприняты к допустившему халатность хирургу, в клинике не уточнили.
Изначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело против виновника ДТП, но после вмешательства прокуратуры дело всё же завели. 28 июня Советский районный суд Новосибирска осудил водителя Кирилла Родионова за пьяное ДТП на 2 года 4 месяца в колонии-поселении.