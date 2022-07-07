Имплант мешал двигать коленом: пострадавшая в ДТП сибирячка отсудила у клиники 200 тысяч за плохую операцию

23-летняя Екатерина Труфанова выиграла в суде дело против клиники «РЖД-Медицина» и отсудила у врачей за халатно проведенную операцию компенсацию в размере 215 тысяч рублей.



Операция была связана с аварией, случившейся вечером 14 апреля 2019 года, когда айтишник Кирилл Родионов в нетрезвом состоянии за рулем «Тойоты-Филдер» сбил девушку, переходящую проспект Коптюга в зоне пешеходного перехода. Драматичную историю девушки НГС подробно описал 1 июня 2020 года.

