Айтишнику назначили колонию за пьяное ДТП — жертва аварии перенесла восемь операций

Согласно оглашенному приговору, Родионова отправят на 2 года 4 месяца колонии-поселения и на 2,5 года лишат прав.

— Прав лишат после того, как он выйдет из колонии. Но единственное, там от этого срока отнимут тот срок, когда он уже был без прав. Это, по-моему, один год и восемь месяцев… На суде у Кирилла Родионова прокурор спросил: признал ли он свою вину? Тот ответил, что свою вину признал в полном объеме, и извинился передо мной, — рассказала пострадавшая Екатерина Труфанова.

