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Айтишнику назначили колонию за пьяное ДТП — жертва аварии перенесла восемь операций

Ранее водитель утверждал, что не мог избежать наезда из-за плохого освещения на дороге

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Пострадавшая в 2019 году от наезда пьяного водителя Екатерина Труфанова выиграла суды против виновника ДТП

Пострадавшая в 2019 году от наезда пьяного водителя Екатерина Труфанова выиграла суды против виновника ДТП

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Сегодня, 28 июня, Советский районный суд Новосибирска осудил айтишника Кирилла Родионова за пьяное ДТП, которое произошло вечером 14 апреля 2019 года. Тогда «Тойота» наехала на 20-летнюю Екатерину Труфанову.

В результате аварии девушка оказалась прикована к инвалидному креслу и недавно перенесла уже восьмую операцию по извлечению из ноги металлических креплений.

Согласно оглашенному приговору, Родионова отправят на 2 года 4 месяца колонии-поселения и на 2,5 года лишат прав.

— Прав лишат после того, как он выйдет из колонии. Но единственное, там от этого срока отнимут тот срок, когда он уже был без прав. Это, по-моему, один год и восемь месяцев… На суде у Кирилла Родионова прокурор спросил: признал ли он свою вину? Тот ответил, что свою вину признал в полном объеме, и извинился передо мной, — рассказала пострадавшая Екатерина Труфанова.

Отметка о вынесенном приговоре уже обозначена на сайте суда Советского района.

Изначально в полиции Советского района долго не возбуждали уголовное дело и даже вынесли отказ, который в дальнейшем отменила городская прокуратура. Позже следователя заменили на нового.

Решение суда пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Кирилл Родионов отказался что-либо комментировать корреспонденту НГС, хотя в самом начале этой истории утверждал, что из-за плохого освещения дороги не мог избежать наезда.

Труфанова также уточнила, что подала еще один иск в суд о взыскании с Родионова компенсации в размере 12 миллионов рублей.

Историю трагедии 20-летней девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу, читайте тут.

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