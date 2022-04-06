Необычное сочетание симптомов: как проявляется постковид у детей и подростков

С самого начала пандемии дети выделялись среди других пациентов с коронавирусом: сначала считалось, что они вообще не болеют, потом — что всегда переносят его легко. В конце концов оказалось, что хоть чаще всего дети и переносят ковид легче, чем взрослые, но и у них есть особенности течения болезни. Причем как самой коронавирусной инфекции, так и постковидного синдрома, который может развиваться после.



— В среднем к 2022 году процент детей, которые в принципе ковид переносят, увеличился до 15%, — говорит педиатр Анастасия Удачина. — Довольно часто практически у половины из них возникает постковидный синдром. Отличие от взрослых в том, что дети в целом переносят болезнь легко и, соответственно, этот мультисистемный синдром тоже протекает в легкой либо среднетяжелой форме, крайне тяжелых форм практически нет, это единичные случаи.