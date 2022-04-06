Необычное сочетание симптомов: как проявляется постковид у детей и подростков

С самого начала пандемии дети выделялись среди других пациентов с коронавирусом: сначала считалось, что они вообще не болеют, потом — что всегда переносят его легко. В конце концов оказалось, что хоть чаще всего дети и переносят ковид легче, чем взрослые, но и у них есть особенности течения болезни. Причем как самой коронавирусной инфекции, так и постковидного синдрома, который может развиваться после.
— В среднем к 2022 году процент детей, которые в принципе ковид переносят, увеличился до 15%, — говорит педиатр Анастасия Удачина. — Довольно часто практически у половины из них возникает постковидный синдром. Отличие от взрослых в том, что дети в целом переносят болезнь легко и, соответственно, этот мультисистемный синдром тоже протекает в легкой либо среднетяжелой форме, крайне тяжелых форм практически нет, это единичные случаи.
Анастасия Удачина — врач-педиатр детской поликлиники «Новой больницы», в первую волну пандемии работала врачом-педиатром в ковидном госпитале, а также вела детей, переносящих ковид, на дому.
Ее коллега Евгений Пирогов отмечает, что у детей постковидный синдром чаще всего выражается неврологической симптоматикой. Это могут быть нарушения сна, головные боли, тревожность, изменчивость настроения.
— У школьников мы отмечаем снижение переносимости физических нагрузок и снижение успеваемости, — говорит педиатр Евгений Пирогов. — Кроме того, могут отмечаться такие симптомы, как изменения вкуса, обоняния. Детки раннего возраста, конечно, не могут сказать об изменениях вкуса и запаха, но они могут отказываться от пищи, могут меняться вкусовые предпочтения.
Евгений Пирогов — врач-педиатр детской поликлиники «Новой больницы», член Союза педиатров России, специализируется на наблюдении детей раннего возраста.
Анастасия Удачина говорит, что в подростковом возрасте дети часто переносят заболевание приближенно ко взрослым — встречаются и пневмонии, и бронхиты, вызванные вирусом. Соответственно, у подростков могут быть такие проявления, как витаминодефицитные состояния, очень часто отмечается выпадение волос, ломкость ногтей, депрессивные состояния.
Она отмечает, что именно о постковидном синдроме часто могут говорить противоречивые симптомы. Появляются они как правило через несколько недель.
— Первое, что нужно знать, когда мы говорим о детях — после выздоровления в течение месяца у ребенка может отмечаться повторное повышение температуры и, как правило, могут появиться симптомы, которые по системам не связаны между собой. Например, головная боль, вялость и при этом неоформленный стул, боли в животе, тошнота, — объясняет она. — На такое сочетание имеет смысл обратить родителям внимание. То есть характерным будет сочетание симптомов, которые обычно у нас не появляются одновременно.
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Кроме того, вследствие болезни могут обостриться хронические заболевания: часто возникают проблемы у детей с диабетом или бронхиальной астмой. В этом случае ребенка должен наблюдать лечащий врач. Но даже если хронических заболеваний нет, при беспокоящих симптомах следует показаться доктору — для детей, как и для взрослых, разрабатывают специальные программы постковидной реабилитации, которые помогут быстрей восстановиться и вернуться к полной жизни.
— Помимо педиатра пациента консультирует врач-физиотерапевт, нейрофизиолог, врач лечебной физкультуры, могут подключаться узкие специалисты, — говорит Евгений Пирогов. — Реабилитационные мероприятия включают в себя проведение физиотерапии: это лечебная физкультура, использование спелеокамеры или галокамеры, массаж. Из медикаментозных препаратов могут использоваться витаминно-минеральные комплексы, большое значение придается использованию витамина D, таких антиоксидантов, как витамин А, витамин Е, комплексы селена и цинка.
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