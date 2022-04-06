6 важных анализов, которые нужно сдать каждой женщине после 40 лет

Когда нам по 20 лет, мы практически не задумываемся о ежегодных осмотрах. Особенно если не имеем никаких хронических заболеваний. Всегда думается, что недомогание — это просто последствие недосыпа, а живот болит после очередной вечеринки. И, к счастью, в большинстве случаев так и есть: врачи редко находят у юных парней и девушек какие-то серьезные патологии.
Другое дело, когда мы становимся старше. После 30–35 лет уже стоит задуматься о ежегодных профилактических осмотрах, слушать рекомендации врачей и сдавать все необходимые анализы.
Иван Карасев — старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
— В 20–30 лет мы думаем, что здоровы, и не обследуемся полноценно. А в 40–50 у нас уже вылезают более серьезные заболевания, которые можно было предотвратить гораздо раньше. Все мы знаем о необходимости ежегодных чек-апов. Но кто из вас их действительно делал? А кто занимается профилактикой болезни, а не ждет, когда она себя проявит? К сожалению, единицы, — говорит эксперт.
Почему важны осмотры у врачей
После 40 у женщины наступает предклимактерический период, и в это время точно стоит регулярно посещать гинеколога, а каждые три года делать еще и пап-тест. Ведь именно после этого возраста у женщин возрастает риск появления доброкачественных опухолей: фибромиомы матки, кисты яичников.
Мазок Папаниколау, пап-тест, или цитологический мазок — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки. Это исследование позволяет достаточно эффективно выявлять предраковые изменения эпителия
В список обязательных врачей для женщин стоит добавить и маммолога. После 40 лет увеличивается риск развития рака молочной железы. За последние 25 лет его стали обнаруживать на 40–50 процентов чаще, чем раньше. Новые случаи определяются всё чаще. Как не пропустить начало заболевания, можно прочитать здесь.
— Важны профессиональные осмотры не только у гинекологов и маммологов, но и врачей других профилей. И пренебрегать этим перечнем не стоит. Потому как всегда проще предупредить, чем лечить. Развитие опасных патологий может быть связано, например, со скачками гормонов. Доброкачественные опухоли бывают и после 30 лет, но для возраста 40+ это всё же более характерно, — пояснил онколог.
Какие обследования нужны в первую очередь
- Цитологический мазок.
- Исследование на предрасположенность к диабету.
- Колоноскопия.
- Обследования сердца.
- Дерматоскопия всех подозрительных родинок.
- Обследования щитовидной железы.
— Рак никогда не возникает спонтанно — мол, вчера здоровые были клетки, а сегодня уже больные. Чаще всего это долгий процесс, постепенные превращения и мутации. Поэтому так важно ежегодно проходить обследования и проводить профилактику, о которой я всегда говорю своим пациентам, — заключил Иван Карасев.
Кстати
Про ежегодные осмотры не стоит забывать и мужчинам. По словам терапевта, представители сильного пола в расцвете сил нередко умирают из-за наплевательского отношения к собственному здоровью и нежелания пройти обследование. Рассказываем про главные анализы, которые надо сдать каждому мужчине после 40 лет.