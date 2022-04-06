6 важных анализов, которые нужно сдать каждой женщине после 40 лет

Когда нам по 20 лет, мы практически не задумываемся о ежегодных осмотрах. Особенно если не имеем никаких хронических заболеваний. Всегда думается, что недомогание — это просто последствие недосыпа, а живот болит после очередной вечеринки. И, к счастью, в большинстве случаев так и есть: врачи редко находят у юных парней и девушек какие-то серьезные патологии.



Другое дело, когда мы становимся старше. После 30–35 лет уже стоит задуматься о ежегодных профилактических осмотрах, слушать рекомендации врачей и сдавать все необходимые анализы.

