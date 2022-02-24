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Шестую волну ковида в Новосибирской области ожидают весной

Заболеваемость может вырасти из-за мутаций вируса

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По словам инфекциониста, вирус стал распространяться медленнее после четвертой волны

По словам инфекциониста, вирус стал распространяться медленнее после четвертой волны

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Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова назвала возможные сроки начала шестой волны коронавируса. Она может начаться весной.

— Судя по тому, как мы переживали все остальные, наверное, это к концу весны. Возможно повышение заболеваемости, связанное с мутациями вируса, — рассказала специалист в интервью НГС.

Лариса Позднякова отметила, что четвертая волна коронавируса была переломной, после нее скорость распространения заболевания снижается. Врач предполагает, что следующая волна будет менее серьезной, чем предыдущие.

Инфекционист ответила на вопросы журналистов и читателей в Instagram НГС. Все самое важное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

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