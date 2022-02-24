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«Четвертая волна была переломной»: главный инфекционист НСО дала прогноз на шестую волну ковида

На вопросы НГС и читателей отвечала Лариса Позднякова

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Ежесуточные сводки оперштаба в Новосибирской области демонстрируют высокие показатели — примерно 5 тысяч заболевших. И хоть в последние дни наметилось снижение этих показателей, но можно ли говорить о том, что пятая волна коронавируса позади?

Эти и другие вопросы мы зададим главному инфекционисту Новосибирской области Ларисе Поздняковой.

Следить за прямой трансляцией можно в нашем Instagram, ну а текстовую расшифровку мы опубликуем здесь.

Ксения Лысенко

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Недавно губернатор Андрей Травников сообщил о снижении числа заболевших в регионе.

— Мы смотрим на количество заболевших ОРВИ и гриппом, пневмонией, количество госпитализированных, пациентов в тяжелом состоянии, количество звонков в call-центры, вызовов. Этот набор показателей позволяет сказать, что пятая волна пошла на спад, — заявлял он 22 февраля.

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Ксения Лысенко

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Мы начинаем!

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Ксения Лысенко

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Как оцениваете ситуацию с коронавирусом?

— Вторую неделю мы наблюдаем положительную динамику, ощущаем по снижению случаев и наполняемости поликлинического звена. Мы идем на спад. Москва уже прошла этот этап, все волны двигаются с запада на восток, кроме первой волны. Думаю, что следующую неделю будем продолжать снижение, — объяснила Лариса Позднякова.

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Ксения Лысенко

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— Омикрона 60% на территории региона. Но остается еще высокая вероятность циркулирования дельты. По всем регионам примерная распространенность дельты к омикрону — 1 к 2. Но пациенты с дельтой еще есть, они тяжело болеют, — говорит Лариса Позднякова.

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Ксения Лысенко

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Об отличиях в штаммах

При омикроне, по словам Ларисы Поздняковой, инкубационный период меньше: не 7–10 дней, а 3–4 дня. Болеют такие пациенты тоже меньше. Всё ограничивается кашлем, насморком, першением — всё заканчивается на верхних дыхательных путях. Пневмонии развиваются редко. Максимальный срок болезни пациента с омикроном — 10–12 дней.

— При дельте болезнь характеризуется двухволновым течением, на второй волне развивается цитокиновая реакция. Могут быть тотальные пневмонии. Это тяжелые пациенты, требуют кислородной поддержки. Если люди поправляются, то длительный постковидный синдром. Клинические картинки штаммов отличаются, — добавила она.

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Ксения Лысенко

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— Если для дельты характерны пневмонии, то при омикроне всё-таки пневмония — редкость, — отмечает главный инфекционист.

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Ксения Лысенко

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О заболеваемости детей

— Прошлую неделю и эту неделю мы фиксируем резкое уменьшение числа заболевших среди детей. В детских стационарах таких детей мало. Для детей тоже всё проходит, так скажем, без последствий.

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Ксения Лысенко

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— Люди, которые болеют, но находятся дома, — это пациенты с омикроном. В стационарах, конечно, меньше пациентов в пятую волну, чем в четвертую. Но достаточно интенсивно работают отделения реанимации, это не пустые отделения. А не пустые, потому что тяжелые пациенты с дельтой всё еще поступают. Нагрузка, конечно, чуть меньше, чем в четвертую волну, но достаточно высокая. Стационары больше работают на лиц пожилого возврата. 70% в стационарах — это люди старше 70 лет. Потому что они непривитые, плюс есть сопутствующие заболевания, — говорит Лариса Позднякова.

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Ксения Лысенко

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— Каждый стационар отслеживает то число вакцинированных, которое к ним поступает. Практически 7% — это вакцинированные, которые дошли до стационара, — говорит она.

По ее словам, болеют вакцинированные легче, а летальных исходов среди тех, кто сделал прививку, на территории НСО нет.

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Ксения Лысенко

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О пациентах больницы № 1

— Самый молодой пациент, наверное, — это 23 года. Но молодые люди — это всё-таки пациенты, которые имеют не очень хороший фон, например, генетические заболевания. Поэтому коронавирус протекает тяжело. Есть онкогематологические заболевания, — добавила врач-инфекционист.

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Ксения Лысенко

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О высоких рисках для отдельных групп пациентов

— Пациенты с нарушением метаболизма, с сахарным диабетом. Эти пациенты скомпрометированы по сосудам. Поэтому таких пациентов нужно поставить на первое место по группе риска. На второй место я бы поставила людей с сердечно-сосудистыми патологиями, на третье — иммуно-скомпрометированные пациенты. Это больные с ВИЧ, пациенты, которые имеют опухоли.

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Ксения Лысенко

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Также риск развития тяжелых форм коронавируса имеют пациенты с ХОБЛ.

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Ксения Лысенко

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Встречались ли больные, переболевшие ковидом два и три раза?

— Такие пациенты могут быть. Если при гриппе иммунная память — хотя бы год, то при этой инфекции иммунитет короткий — полгода. Но есть и другая особенность, есть разные виды иммунитета, поэтому можно переболеть или вакцинироваться, у вас будут антитела, но неизвестно их качество. Об этом, наверное, узнать невозможно. Кому-то антител хватает на полгода и даже год, а кому-то — на три месяца.

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Ксения Лысенко

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Почему не защищают антитела?

— Они защищают, повторюсь, вакцинированные пациенты в реанимации — это единицы всё-таки.

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Ксения Лысенко

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— То, что мы смотрим антитела в крови, это мы смотрим гуморальный иммунитет. А есть еще клеточный иммунитет, это более качественный, такой длинный иммунитет. И опять же количество антител не говорит о качестве. Да, их много, но они могут не работать.

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Ксения Лысенко

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— Каждый человек индивидуален, и иммунная система наработает антитела для конкретного человека. У одного человека так, у третьего — совсем по-другому.

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Ксения Лысенко

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— Вакцинация не гарантирует нам не заболеть, но гарантирует фатально не заболеть. Это, на мой взгляд, важно.

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Ксения Лысенко

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Как совместить вакцинацию от коронавируса и клещевого энцефалита?

— В этом году прогнозируют раннюю весну, поэтому вопрос актуален. Лучше соблюсти срок в месяц между вакцинами.

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Ксения Лысенко

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О ревакцинации

— Можно ревакцинироваться в том числе и «Спутником». Те люди, которые переболели тяжело, могут вакцинироваться «Спутником Лайт». Те, кто не болел, могут ввести «Спутник» двухкомпонентный. Но лучше обсудить с лечащим врачом.

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Ксения Лысенко

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Можно ли вакцинироваться сейчас, на спаде?

— Да, конечно. Сейчас ситуация идет на спад по заболеваемости, но мы еще будем переживать подъемы инфекции. Но мы надеемся, что четвертая — это была пиковая волна, а остальные будут по убывающей. Сейчас, когда всё пошло на спад, появилось удобное время, чтобы ввести вакцину.

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Ксения Лысенко

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Вакцинация при ДЦП

— Противопоказаний по вакцинации несколько: это острое состояние, острая фаза заболевания. Это тонкий момент, который нужно обсудить с врачом.

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Ксения Лысенко

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— Ни по одному заболеванию не выходило 14 клинических рекомендаций. Опыт накапливался в процессе лечения заболеваний. Открыто уже достаточно много препаратов, которые действуют на различные звенья патогенеза. Но нельзя сказать, что есть 100% эффективный препарат.

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Ксения Лысенко

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Лариса Позднякова говорит, что есть надежные противовирусные препараты, а также те, которые противостоят цитокиновой реакции, но они должны вводиться не позже 7-го дня болезни.

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Ксения Лысенко

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— Если раньше нам в рекомендациях советовали антибиотики с первого дня болезни, то теперь такого нет. Изменились подходы к гормональной терапии, к препаратам для разжижения крови. Много изменилось, но само заболевание — сложное. Если пациент не получает терапию с первого дня, то это очень плохой предиктор. Поскольку поставить диагноз «коронавирус» легко, дальше нужно начинать лечение.

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Ксения Лысенко

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О пациентах, которые сами себе назначают антибиотики

— Это человеческая черта, когда кто-то берет и делает так, потому что ему кто-то где-то сказал. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к огромному количеству резистентности (устойчивости. — Прим. ред.). Увеличилась в 2020 году резистентность к отдельным препаратам, она возросла невероятно. То же касается и гормонов. Много пациентов, которые лечатся преднизолоном, дексаметазоном. Это же не безобидные средства.

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Ксения Лысенко

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Об антикоагулянтах

— Сегодня по рекомендациям на амбулаторном этапе могут находиться пациенты без пневмонии. Так вот, пациентам с легкой формой антикоагулянты не показаны, их получают только пациенты с тяжелыми формами. Пациенты, которые по своим сопутствующим заболеваниям принимают антикоагулянты, они и при ковиде будут их применять.

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Ксения Лысенко

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— Ко второму году уже никто не думает, что заболели из-за форточки, уже начинают подозревать, что могли заболеть коронавирусом. Это пандемия, заболеют все, другой вопрос как — тяжело или легко. «Омикрон» — это такая вирусная инфекция, мокроты нет, есть навязчивый сухой кашель. Вот такие у него проявления. Если ситуация более тяжелая, как при «дельте», то это слабость, интоксикация, присоединение отдышки, астения.

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Ксения Лысенко

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О сатурации

— Если у вас нет поражения легкий, даже с температурой 38, у вас будет хорошая сатурация. Но у нас почему-то любят эту сатурацию измерять.

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Ксения Лысенко

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— QR-код действует год, но, как показывает практика, период иммунитета короче — где-то полгода. Если человек опасается и нетяжело болел, может быть, стоит вакцинироваться раньше.

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Ксения Лысенко

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— Всё когда-то начинается, всё когда-то заканчивается. Конечно, два года назад, в начале пандемии, мы не думали, что всё так затянется. Но мы видим, что сейчас ситуация переломилась, возможно, будут еще волны, но они будут слабее.

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Ксения Лысенко

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— Варианты штаммов уже появляются и будут появляться, но то, насколько они будут опасны, — это другой вопрос.

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Ксения Лысенко

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О шестой волне

— Судя по тому, как мы переживали другие волны, думаю, к концу весны будет повышение заболеваемости из-за мутаций вируса. Но хочу сказать, что четвертая волна была, скорее всего, переломной. Вирус тоже живой, он теряет свою вирулентность. Может быть, всё будет как при подъеме заболеваемости гриппом. Может и появиться шестая волна, но всё будет уже более мягко, легко, коротко, по крайней мере, так нам говорят ведущие вирусологи, — объясняет Лариса Позднякова.

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Ксения Лысенко

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На этом мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами!

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