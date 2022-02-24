«Четвертая волна была переломной»: главный инфекционист НСО дала прогноз на шестую волну ковида

Ежесуточные сводки оперштаба в Новосибирской области демонстрируют высокие показатели — примерно 5 тысяч заболевших. И хоть в последние дни наметилось снижение этих показателей, но можно ли говорить о том, что пятая волна коронавируса позади?



Эти и другие вопросы мы зададим главному инфекционисту Новосибирской области Ларисе Поздняковой.



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