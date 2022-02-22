Губернатор Новосибирской области заявил о спаде пятой волны коронавируса

В Новосибирской области зафиксировали спад пятой волны коронавируса. Об этом 22 февраля заявил губернатор региона Андрей Травников.
По словам главы региона, количество заболевших ковидом за сутки — не единственный показатель, который позволяет сделать вывод о спаде волны.
— Мы смотрим на количество заболевших ОРВИ и гриппом, пневмонией, количество госпитализированных, пациентов в тяжелом состоянии, количество звонков в call-центры, вызовы. Этот набор показателей позволяет сказать, что пятая волна пошла на спад, — заявил Андрей Травников.
Он отметил, что сейчас в регионе проводят
На вопросы журналистов о коронавирусе Андрей Травников ответил в прямом эфире канала «ОТС». Также он рассказал о помощи беженцам из Донбасса. Мы собрали всё самое важное с выступления губернатора в нашей онлайн-трансляции.