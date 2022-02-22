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Губернатор Новосибирской области заявил о спаде пятой волны коронавируса

Об этом говорит ряд показателей

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Данные о госпитализациях и вызовах врачей говорят о спаде пятой волны

Данные о госпитализациях и вызовах врачей говорят о спаде пятой волны

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В Новосибирской области зафиксировали спад пятой волны коронавируса. Об этом 22 февраля заявил губернатор региона Андрей Травников.

По словам главы региона, количество заболевших ковидом за сутки — не единственный показатель, который позволяет сделать вывод о спаде волны.

— Мы смотрим на количество заболевших ОРВИ и гриппом, пневмонией, количество госпитализированных, пациентов в тяжелом состоянии, количество звонков в call-центры, вызовы. Этот набор показателей позволяет сказать, что пятая волна пошла на спад, — заявил Андрей Травников.

Он отметил, что сейчас в регионе проводят 30 000 тестов на ковид в сутки. При необходимости лаборатории могут проводить 60 000 тестирований.

СЮЖЕТ

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На вопросы журналистов о коронавирусе Андрей Травников ответил в прямом эфире канала «ОТС». Также он рассказал о помощи беженцам из Донбасса. Мы собрали всё самое важное с выступления губернатора в нашей онлайн-трансляции.

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ограничениякоронавируспятая волна
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