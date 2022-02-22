«Пятая волна пошла на спад»: губернатор Новосибирской области выступает в прямом эфире перед жителями

Почему в Новосибирске так мало урн?
— Количество урн — это признак, конечно, цивилизованности города, и на это мэрии стоит обратить внимание, — отметил Андрей Травников. — Мы больше будем концентрироваться на переработку мусора.
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Благоустройство и озеленение вокруг ЛДС будет начато весной.
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Строительство ЛДС.
— Стройка идет в новом графике. Завершение работ — в сентябре этого года. Подача тепла состоится до 1 марта. И это такая ключевая точка в графике, — объяснил Андрей Травников. — Но многие помещения уже обеспечены теплом в основном здании, и там ведутся отделочные работы вплоть до укладки плитки. В целом каких-то серьезных сложностей нет. Нужно создавать запас по времени, потому что впереди тоже сложные работы — это монтаж различных систем. Система связи, освещения, медиасопровождения, трансляций.
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О строительстве школы № 57 в Дзержинском районе и в Плющихинском жилмассиве.
— У мэрии всегда дежурный ответ — всё зависит от губернатора. Самим на месте сидеть нельзя. Можно было заранее подготовить площадку и снести здание
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О рождаемости и смертность в регионе.
— Нужно снижать общую смертность. На это напрямую может действовать наша медицина, — подчеркнул Андрей Травников. — Нужно повышать рождаемость. Я уверен, что мы из этой демографической ямы выйдем.
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Об обязательной вакцинации студентов.
— Я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно когда из-за пандемии под угрозой всё общество. Но я не поддерживаю идею обязательной вакцинации отдельных категорий — студентов и школьников, — отметил губернатор.
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Строительство онкогематологического центра.
— Вопрос связан не совсем с финансированием. Всё прописано в ОМС. Понятно, что онкозаболевания более дорогие с точки зрения программы ОМС, и не стоит беспокоиться, что другие пациенты будут оттягивать ресурсы, — заверил Андрей Травников. — Решение о переводе отделения в облбольницу было правильным. Сегодня идет разработка проектно-сметной документации большого детского корпуса, где будет отделение.
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«Мы достигли 72,8% коллективного иммунитета в Новосибирской области»
— Буду опираться на опыт борьбы с гриппом. Когда разработана базовая вакцина, в период каждого эпидсезона дают рекомендации. И я считаю, что будет применяться такая же тактика, — сказал Андрей Травников. — Конечно, можно испытать на себе такой способ получения иммунитета — заболеть. Но где гарантия, что пройдет всё без последствий? Лучше вакцинироваться.
Мы достигли 72,8% коллективного иммунитета в Новосибирской области.
— Сегодня уже другая задача. Всё больше людей, у кого полугодовой период с первой вакцинации истекает. И на повестку выходит ревакцинация, — добавил губернатор.
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Вопрос о снятии QR-кодов в кафе и ресторанах.
— Мы достаточно аккуратно подходили к ограничительным мерам. Мы не вводили коды в ТЦ и в общественном транспорте и не ограничивали дополнительно количество зрителей в кино и театрах, — объяснил Андрей Травников. — Уже часть ограничений отменена. Дальнейшие решения будем принимать по ситуации.
Снимать требование о QR-коды в театрах пока не планируют, как и в общепите.
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В Новосибирской области снизилось количество жалоб на работу медиков из-за распространения коронавируса.
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— Практически все волны идут с Запада на Восток. Новосибирская область заболевает сначала меньше. Примерно с отставанием в две недели догоняем эти темпы. А Европа спадает. С омикроном период отставания был — неделя, — сказал губернатор.
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«Пятая волна пошла на спад»
О пятой волне.
— К любым цифрам нужно подходить с умом. Летом 2020 года мы смогли перевалить за 2 тысячи анализов в сутки. Сейчас делается 30 тысяч в сутки. При мобилизации можем и 60 тысяч анализов. Сегодня сознательно выявляем больше людей, — отметил Андрей Травников. — Пятая волна пошла на спад.
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Губернатор НСО поддержал признание независимости ДНР и ЛНР
Начало выступления связано с Донбассом.
— Эту новость невозможно обойти. Вчера многие наблюдали за обсуждением ситуации о признании республик ДНР и ЛНР. Мы видели, как оно принималось. Я его полностью поддерживаю. Россия другое решение принять не могла. Нужно было его принять, чтобы защитить жителей Донбасса.
Мы сегодня собирались и обсуждали эту ситуацию. Коллеги поддержали единодушно решение президента. И договорились о наших шагах. Мы в течение выходных прорабатывали пункты временного размещения. Вряд ли регионы Сибири и дальнего Востока будут востребованы. Но прорабатывали возможности для отдыха и оздоровления женщин и детей.
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Прямой эфир начался.
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Сегодня утром мэр Новосибирска Анатолий Локоть традиционное аппаратное совещание с главами департаментов и администраций города начал необычной речью с явной отсылкой к решению главы государства. После нее он покинул совещание и поручил провести его своему заместителю Борису Бурееву.
Здесь мы публикуем расшифровку его выступления.
Сам Локоть отправился к губернатору, который проводил утром встречу с политическими силами региона.
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Сегодня утром стало известно, что в Новосибирской области снимают часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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Прямой эфир начнется в 12:00
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