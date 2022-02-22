«Пятая волна пошла на спад»: губернатор Новосибирской области выступает в прямом эфире перед жителями

На вопросы жителей Новосибирской области ответит губернатор Андрей Травников. Он примет участие в прямом эфире телеканала ОТС.

Когда отменят QR-коды в кафе и театрах? Когда разрешат массовые мероприятия? Где построят новые школы? Как будут ремонтировать дороги? Эти вопросы задают губернатору жители.

Текстовую трансляцию мы будем вести здесь.

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