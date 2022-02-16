Начало уменьшаться ежедневное число новосибирцев, зараженных ковидом

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали еще 5428 пациентов с коронавирусом, 672 из них — дети. Об этом сообщает региональный оперштаб. Согласно этим данным, в регионе второй день подряд снижается количество новых случаев.
— Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 70 лет, 79 лет и женщины в возрасте 64 года, 66 лет, 71 год, 75 лет, 83 года, 84 года, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4825 человек, — добавили в оперштабе.
В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3865 пациентов, в том числе 166 детей.
В отделениях реанимации находятся 368 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.
До этого несколько недель количество новых случаев в регионе ежедневно росло. В прошлый понедельник, 7 февраля, в области выявили 3129 заболевших, на следующий день — 3214, в среду — 3978, в четверг — 4394, в пятницу — 4871, в субботу — 5122, в воскресенье — 5394. 14 февраля правительство сообщило о 5824 заболевших, а на следующий день, 15 февраля — о 5763.
Как раз 14 февраля губернатор области заявил, что нужно готовиться к отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением COVID-19.