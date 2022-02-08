Пятая волна ковида в России достигнет пика на этой неделе

Пик заболеваемости омикроном Россия пройдет на этой неделе. По крайней мере, такие подсчеты у Российского фонда прямых инвестиций, который занимается организацией производства вакцины «
— По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном. К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости, — цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева ТАСС. — Использование вакцин «
Ранее схожие сроки называл вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени
8 февраля в России было зарегистрировано