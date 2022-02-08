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Пятая волна ковида в России достигнет пика на этой неделе

Такие сроки называют эксперты РФПИ

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За последние сутки зарегистрировано <nobr class="_">165 643</nobr> новых случая

За последние сутки зарегистрировано 165 643 новых случая

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Пик заболеваемости омикроном Россия пройдет на этой неделе. По крайней мере, такие подсчеты у Российского фонда прямых инвестиций, который занимается организацией производства вакцины «Спутник V» и продвижения на зарубежных рынках.

— По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном. К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости, — цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева ТАСС. — Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с омикроном значительно лучше, чем большинству стран.

Ранее схожие сроки называл вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он считает, что в марте снижение заболеваемости продолжится, однако в целом эксперты считают, что текущая волна ковида будет более протяженной, чем предыдущая. Смертность от коронавируса достигнет пика несколько позже — через две-три недели после пика заболеваемости. Подробнее о том, чего ждать от ковида в ближайшем будущем, мы рассказывали в этом материале.

8 февраля в России было зарегистрировано 165 643 случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 185 человек, выздоровели 81 188 пациентов. 698 человек скончались.

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пандемияпятая волна коронавирусаРФПИ
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