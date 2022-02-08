«Как ты мог допустить, что у вас двое детей?»: история семьи, живущей с ВИЧ

— Но мы стараемся соблюдать все рекомендации: терапия, витамины, спорт дозированно, чтобы не перенапрягаться, отдых и хорошее питание, — поддерживает ее супруг.



Кстати, сам он пока обходится без препаратов, но постоянно контролирует показатели крови и следит за тем, чтобы вирусная нагрузка была минимальной.



Вирусная нагрузка — анализ, который показывает число генетических копий РНК ВИЧ в крови. До 10 тысяч копий вирусная нагрузка считается низкой, выше 100 тысяч — высокой. Неопределяемой считается вирусная нагрузка менее 40 копий, по данным некоторых исследований, при таких значениях ВИЧ не передается половым путем и во время беременности от матери к ребенку.

Дискриминация в школе — в прошлом

Старший из сыновей сейчас учится в школе, о том, что у него ВИЧ, ни педагоги, ни родители, ни дети в классе не знают.



— В медкарте сейчас эта информация не указывается, поэтому никаких проблем не возникает, — говорит Олег. — Единственное, мы все-таки сказали медику, потому что она ставит прививки, а мы каждую прививку согласовываем с врачами СПИД-центра, и иногда от них приходится отказываться. Нас начали заносить в антипрививочники, поэтому мы ей всё объяснили.

— У учителей старший сын — любимый ученик, он третий год подряд заканчивает школу на одни пятерки, — говорит Наталья. — Более того, у нас дети спокойно посещают спортивные секции, потому что если вирусная нагрузка не определяется, человек не заразен. У наших детей она не определяется, врачи нам дают справки.



Младший сын сейчас только готовится к школе, а по выходным вместе с родителями и старшим братом посещает необычные занятия.



«Есть мнение»

Обратиться в общественную организацию «Есть мнение» паре посоветовали в СПИД-центре. Здесь по выходным собираются люди со статусом: кто-то еще растерян, кто-то нуждается в информации, кто-то в поддержке, кому-то просто важно понять, как жить дальше, а кто-то уже готов делиться своим опытом. Разобраться со всем этим помогают психологи, врачи. Наталья с Олегом сначала сами ходили на встречи, а потом привели в центр и детей.