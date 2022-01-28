Врачи удалили у новосибирца гигантскую опухоль почки весом в 2,5 килограмма

В Новосибирском онкодиспансере спасли 59-летнего мужчину с огромной опухолью. Новообразование в 2,5 килограмма выросло на его почке.

Как рассказали врачи, размер опухоли тоже был очень внушительный — почти 20 сантиметров. Она прилегала к поджелудочной железе и кишечнику. Операция прошла успешно, и сейчас пациент восстанавливается. Для новосибирского онкодиспансера направление в онкоурологии — новое. Но специалисты уже успешно прооперировали двух пациентов с такими большими новообразованиями.

— Такие операции сложны прежде всего возможностью массивной кровопотери в связи с развитой сетью патологических кровеносных сосудов, и хирурги должны ювелирно обойти все, не задев соседние органы, чтобы мобилизовать и удалить пораженный опухолью орган, — объяснили в Новосибирском онкодиспансере. — К счастью, даже после таких сложных операций наши пациенты могут жить дальше вполне обычной жизнью и с одной почкой. Главное — внимательно выполнять все рекомендации и своевременно проходить назначенное лечение и обследование.