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Врач из ГКБ № 34 получила условный срок за смерть пациента — она не стала выяснять причину кровотечения

Светлана Федорова признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности гибель пациента

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Суд установил, что халатность врача привела к гибели пациента

Суд установил, что халатность врача привела к гибели пациента

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19 января суд Ленинского района вынес обвинительный приговор врачу больницы № 34 Светлане Федоровой. Во время ее исполнения обязанностей заведующей оториноларингологическим отделением умер 15-летний новосибирец. Гособвинение запрашивало для Федоровой наказание в виде реального срока в колонии, суд решил ограничиться условным.

После кровотечений тактику лечения не изменили


В конце октября 2018 года в больницу № 34 поступил 15-летний пациент с жалобой на воспаление и боли в горле. Лечение в стационаре медучреждения результата не давало, лучше пациенту не становилось. 3 ноября у парня началось обильное кровотечение изо рта, медикам удалось его остановить.

— При этом источник кровотечения врачи не определили. На следующий день у пациента вновь открылось кровотечение, он потерял 1300 мл крови. Кровотечение врачи остановили, вновь не определив источник. 3 и 4 ноября были выходные, на работу Федорова вышла 5-го числа, был проведен консилиум, по результатам которого решили оставить ранее избранную тактику и методику лечения, а источник кровотечения не стали определять, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Тем же вечером у парня открылось третье кровотечение: разорвалась вена сонной артерии из-за того, что воспалительный процесс в горле ранее не был локализован. Спасти парня не удалось, он скончался в операционной. По словам гособвинителя, свидетели по делу говорили, что кровь била, как из гейзера.

— Врачами не был проведен ряд медицинских мероприятий, которые предписываются в подобных случаях, в том числе компьютерная ангиография (метод радиологического рентгеноконтрастного исследования, которое изображает сосудистую систему организма в трехмерных срезах и слоях). В прениях подсудимая заявила, что в больнице не было технической возможности для ангиографии. Однако министр здравоохранения опроверг это заявление, заявив, что ГКБ № 34 располагает соответствующим рабочим аппаратом, — рассказал гособвинитель Сергей Лукьянов.

2 года условно


По уголовному делу проводилось несколько судебно-медицинских экспертиз. Первая — местная, новосибирские специалисты не нашли нарушений в качестве оказания медпомощи пациенту. Эксперты из Архангельской области пришли к противоположному выводу, исход уголовно дела зависел от мнения столичных коллег.

— Московские эксперты выявили нарушения в диагностике (диагноз был неполным) и лечении больного, установив связь между действиями медиков и наступлением смерти, — добавил гособвинитель.

В период нахождения 15-летнего парня в больнице его лечением в качестве врача занималась Светлана Федорова. Также в ее обязанности как заведующей отделением входила координация между структурными подразделениями медучреждения. Свою вину в смерти пациента она не признала.

Установлено, что Федорова, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, ненадлежаще исполняла свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав граждан и привело к смерти пациента по неосторожности, говорится в решении суда

Установлено, что Федорова, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, ненадлежаще исполняла свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав граждан и привело к смерти пациента по неосторожности, говорится в решении суда

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Помощник прокурора запросил для Федоровой 2 года колонии-поселения. Суд решил ограничиться условным сроком 2 года, запретив врачу 1,5 года заниматься медицинской деятельностью. На такое решение повлияло отсутствие отягчающих обстоятельств и умысла и положительная характеристика Федоровой от коллег. Решение не вступило в силу и будет обжаловано подсудимой.

— Я могу на данный момент сказать вам только то, что мы будем обжаловать приговор, считаем его незаконным, — заявил НГС адвокат Федоровой Вячеслав Денисов.

НГС направил запрос в Минздрав региона для получения информации о том, проводилась ли проверка оказания качества медицинской помощи пациенту, и о ее результатах. На момент публикации редакция не получила ответа.

Ранее НГС сообщал о том, что у сибирячки Татьяны Шутович умерла мама в бердской больнице: среди причин смерти указаны «другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, другая вирусная пневмония и COVID-19» (вирус подтвержден лабораторно). Но в эту больницу пациентка пришла сама, чтобы разобраться с проблемами с почками. По словам дочери, к ее маме в палату положили пациентку с коронавирусом, а саму маму не лечили от него долгое время, ожидая положительного ПЦР.

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