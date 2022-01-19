Врач из ГКБ № 34 получила условный срок за смерть пациента — она не стала выяснять причину кровотечения

19 января суд Ленинского района вынес обвинительный приговор врачу больницы
После кровотечений тактику лечения не изменили
В конце октября 2018 года в больницу
— При этом источник кровотечения врачи не определили. На следующий день у пациента вновь открылось кровотечение, он потерял
Тем же вечером у парня открылось третье кровотечение: разорвалась вена сонной артерии из-за того, что воспалительный процесс в горле ранее не был локализован. Спасти парня не удалось, он скончался в операционной. По словам гособвинителя, свидетели по делу говорили, что кровь била, как из гейзера.
— Врачами не был проведен ряд медицинских мероприятий, которые предписываются в подобных случаях, в том числе компьютерная ангиография (метод радиологического рентгеноконтрастного исследования, которое изображает сосудистую систему организма в трехмерных срезах и слоях). В прениях подсудимая заявила, что в больнице не было технической возможности для ангиографии. Однако министр здравоохранения опроверг это заявление, заявив, что ГКБ
2 года условно
По уголовному делу проводилось несколько судебно-медицинских экспертиз. Первая — местная, новосибирские специалисты не нашли нарушений в качестве оказания медпомощи пациенту. Эксперты из Архангельской области пришли к противоположному выводу, исход уголовно дела зависел от мнения столичных коллег.
— Московские эксперты выявили нарушения в диагностике (диагноз был неполным) и лечении больного, установив связь между действиями медиков и наступлением смерти, — добавил гособвинитель.
В период нахождения
Помощник прокурора запросил для Федоровой 2 года колонии-поселения. Суд решил ограничиться условным сроком 2 года, запретив врачу 1,5 года заниматься медицинской деятельностью. На такое решение повлияло отсутствие отягчающих обстоятельств и умысла и положительная характеристика Федоровой от коллег. Решение не вступило в силу и будет обжаловано подсудимой.
— Я могу на данный момент сказать вам только то, что мы будем обжаловать приговор, считаем его незаконным, — заявил НГС адвокат Федоровой Вячеслав Денисов.
НГС направил запрос в Минздрав региона для получения информации о том, проводилась ли проверка оказания качества медицинской помощи пациенту, и о ее результатах. На момент публикации редакция не получила ответа.
Ранее НГС сообщал о том, что у сибирячки Татьяны Шутович умерла мама в бердской больнице: среди причин смерти указаны «другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, другая вирусная пневмония и COVID-19» (вирус подтвержден лабораторно). Но в эту больницу пациентка пришла сама, чтобы разобраться с проблемами с почками. По словам дочери, к ее маме в палату положили пациентку с коронавирусом, а саму маму не лечили от него долгое время, ожидая положительного ПЦР.