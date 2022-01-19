Врач из ГКБ № 34 получила условный срок за смерть пациента — она не стала выяснять причину кровотечения

— При этом источник кровотечения врачи не определили. На следующий день у пациента вновь открылось кровотечение, он потерял 1300 мл крови. Кровотечение врачи остановили, вновь не определив источник. 3 и 4 ноября были выходные, на работу Федорова вышла 5-го числа, был проведен консилиум, по результатам которого решили оставить ранее избранную тактику и методику лечения, а источник кровотечения не стали определять, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.



Тем же вечером у парня открылось третье кровотечение: разорвалась вена сонной артерии из-за того, что воспалительный процесс в горле ранее не был локализован. Спасти парня не удалось, он скончался в операционной. По словам гособвинителя, свидетели по делу говорили, что кровь била, как из гейзера.

