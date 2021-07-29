«Ответит ли главврач больницы?» Привитая сибирячка пришла в больницу лечить почки, но умерла там от ковида

9 июля наша мама — Ольга Степановна Шутович — легла в Бердскую центральную городскую больницу по адресу: Боровая, 109 в урологическое отделение. У нее было подозрение на камни в почках или пиелонефрит и очень сильные боли в боку. В больницу она шла, полная решимости вылечить почки. Пришла сама.



Мама была привита от ковида вакциной «Спутник V» — 29 мая ей поставили второй компонент вакцины. Десять дней она лежала в больнице и не получала адекватного наблюдения и лечения. Она не хотела выписываться и всё ждала врача, потому что хотела вылечиться раз и навсегда.



Но врач всё не приходил. Заведующего урологическим отделением Андрея Львовича Рыбкина с момента поступления мамы и до перевода ее в реанимацию 19 июля она не видела. Назначения он давал только сестрам, к маме ни разу за время ее нахождения в больнице не подходил.



15 июля в палату к маме положили пациентку с подозрением на ковид. 16 июля ее увозили в ковидную больницу на Попова, но из-за нехватки мест вернули обратно в палату к трем пациенткам.

