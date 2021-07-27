В больнице Бердска умерла пациентка с ковидом. Ранее ее сын жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода

В Бердске умерла пациентка, сын которой жаловался на лечение
В больнице Бердска умерла пациентка Татьяна Иванова, которая попала с ковидом в реанимацию
В справке о смерти указано три причины — «другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, другая вирусная пневмония и
61-летняя жительница Бердска Татьяна Иванова заболела и сначала неделю лечилась самостоятельно дома, в больницу она попала
— Медики подходили, измеряли сатурацию, предлагали лечь на живот и говорили, что кислорода нет, на всех не хватает. Со мной связался мужчина, у которого там лежит жена, у нее тяжелее состояние. И даже самым тяжелым на два часа дают подышать кислородом, потому что он ходит по палатам: один концентратор на
Он уже тогда обратился в Минздрав, Генеральную прокуратуру РФ и в приемную президента (эти жалобы имеются в распоряжении редакции НГС).
Проверка Росздравнадзора
После публикаций в СМИ Росздравнадзор начал проверку по этим фактам, которая на данный момент не завершена.
— Мы начали проверку ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» по тем поводам, о которых писали в прессе в части стационарного лечения пациентки. Будут проверены все указанные проблемные вопросы: и необеспечение контроля со стороны медицинского персонала по нескольку дней, и непредоставление медицинского кислорода, своевременной лекарственной терапии. Результаты проверки мы доведем до Минздрава Новосибирской области, а также будем принимать меры реагирования в соответствии со своими полномочиями. Нами обеспечивается объективная комиссионная проверка с привлечением экспертов, — сообщала
Что прежде отвечал Минздрав
По данным от Минздрава НСО, на
— Руководители медорганизаций ежедневно отслеживают расход кислорода в инфекционных госпиталях стационаров и формируют соответствующие заявки в «Сибтехгаз». Благодаря совместной оперативной работе сбоев в обеспечении кислородом медорганизаций в настоящее время нет. Поставки осуществляются по графику, в зависимости от потребности каждой медорганизации, — сообщали ранее в Минздраве.
В бердской больнице, по данным ведомства, кислородную поддержку и ее объем лечащий врач назначает индивидуально с учетом тяжести протекания заболевания:
— Все пациенты инфекционного госпиталя бердской больницы, нуждающиеся в кислородной поддержке, обеспечены кислородом. Состояние пациентов, находящихся на кислородной поддержке, оценивается в динамике, и в случае его стабилизации пациента постепенно переводят на самостоятельное дыхание. Для работы централизованной системы подачи кислорода бердской больницы в настоящее время необходимо в среднем 36 баллонов кислорода в сутки. Ежедневно по заявке больница получает не менее 40 баллонов. Поставки осуществляются регулярно после 20 часов. Помимо этого, терапевтическое отделение инфекционного госпиталя оснащено 46 автономными кислородными концентраторами (которые сами выделяют кислород из воздуха. — Прим. ред.).
Много или мало 299 литров кислорода для бердской больницы, непонятно, редакция НГС задала уточняющий вопрос Минздраву, но ответ до сих пор не поступил.
Ранее мы писали о том, что сейчас происходит в ковидных больницах Новосибирска, — почитайте откровения врачей.