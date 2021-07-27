В больнице Бердска умерла пациентка с ковидом. Ранее ее сын жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода

— Медики подходили, измеряли сатурацию, предлагали лечь на живот и говорили, что кислорода нет, на всех не хватает. Со мной связался мужчина, у которого там лежит жена, у нее тяжелее состояние. И даже самым тяжелым на два часа дают подышать кислородом, потому что он ходит по палатам: один концентратор на 5–8 человек. Мне не только за маму страшно и обидно, но и за других людей, которые задыхаются. Концентраторы стоят не таких великих денег, а их не хватает в больницах. Я бегом побежал в аптеку и купил два баллона кислорода, отвез. Заказал еще. При этом врачи говорят, что всё хорошо, кислород есть, — рассказывал журналисту НГС сын Татьяны Антон Иванов.

Он уже тогда обратился в Минздрав, Генеральную прокуратуру РФ и в приемную президента (эти жалобы имеются в распоряжении редакции НГС).

Проверка Росздравнадзора

После публикаций в СМИ Росздравнадзор начал проверку по этим фактам, которая на данный момент не завершена.