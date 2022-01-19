Где в России уже нашли зараженных «омикроном»: карта

В России растет число людей, заразившихся новым штаммом коронавируса. Первые случаи «омикрона» подтвердились еще в начале декабря 2021 года у нескольких туристов, вернувшихся из ЮАР. А сегодня новый штамм зафиксировали в десятках регионов. Пятую волну COVID-19 в России связывают как раз с распространением нового штамма, он в несколько раз заразнее «дельты», но переносится заболевшими гораздо легче. Правительство РФ уже призвало работодателей перевести на удаленку как можно больше сотрудников.
Мы составили карту регионов, где уже официально подтвердили «омикрон». Карта обновляется по мере поступления новой информации.