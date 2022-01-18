Как готовят купели на Крещение-2022 в Новосибирске: 9 фото, где есть бензопилы и ледорубы

В Новосибирске официально откроют четыре купели, помимо этой — в микрорайоне Затон (ул. Заобская, 97), в микрорайоне Европейский берег в районе Бугринского моста и на пляже «Бумеранг» в Советском районе. Их время работы и точное местоположение — по ссылке. В 2021 году купелей было всего две.