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Как готовят купели на Крещение-2022 в Новосибирске: 9 фото, где есть бензопилы и ледорубы

Официально в Новосибирске откроют четыре купели

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Одна из купелей расположена на пожарном причале МЧС возле Димитровского моста

Одна из купелей расположена на пожарном причале МЧС возле Димитровского моста

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Сегодня, 18 января, новосибирские спасатели готовят купели к Крещению — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них на пожарном причале МЧС у Димитровского моста на левобережье Новосибирска.

На подходе к купели сибиряков встретят скульптуру спасателя и водолаза

На подходе к купели сибиряков встретят скульптуру спасателя и водолаза

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В Новосибирске официально откроют четыре купели, помимо этой — в микрорайоне Затон (ул. Заобская, 97), в микрорайоне Европейский берег в районе Бугринского моста и на пляже «Бумеранг» в Советском районе. Их время работы и точное местоположение — по ссылке. В 2021 году купелей было всего две.

Подготовительные работы проходят в непринужденной обстановке

Подготовительные работы проходят в непринужденной обстановке

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При установке купели спасатели руководствуются правилом: «Семь раз отмерь — один раз отрежь»

При установке купели спасатели руководствуются правилом: «Семь раз отмерь — один раз отрежь»

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Из прогноза «Яндекс.Погоды» следует, что Крещение 2022 года в Новосибирске будет умеренно морозным: до -12° С днем и -14° С ночью. Из данных о средней температуре за последнее десятилетие следует, что город — второй по суровости крещенских морозов среди российских мегаполисов.

Перед выпиливанием проруби под купель спасатели убедились, что лед достаточно прочный

Перед выпиливанием проруби под купель спасатели убедились, что лед достаточно прочный

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Отверстие бурится, чтобы потом зацепить и вытащить выпиленную льдину

Отверстие бурится, чтобы потом зацепить и вытащить выпиленную льдину

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Всего на крещенских купаниях в Новосибирске в этом году ожидается порядка 20 000 человек.

Купель на пожарном причале монтируется каждый год, спасатели действуют слаженно по наработанной схеме. Все работы не заняли и часа

Купель на пожарном причале монтируется каждый год, спасатели действуют слаженно по наработанной схеме. Все работы не заняли и часа

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Всего в Новосибирской области организуют как минимум 33 купели.

Будущую купель обрамляют доски — потом они послужат рычагом для льда

Будущую купель обрамляют доски — потом они послужат рычагом для льда

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Освещение купели запланировано на 08:45 19 января. Искупаться можно будет с 09:00 до 21:00. Из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС следует, что от желающих окунуться в купель QR-коды не потребуют.

Параллельно устанавливаются палатки для переодевания и отогрева

Параллельно устанавливаются палатки для переодевания и отогрева

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Фотокорресподент НГС обратил внимание на то, что на причале монтируют еще одну купель размером поменьше. Вероятно, для VIP-персон, у которых нет желания стоять в общей очереди

Фотокорресподент НГС обратил внимание на то, что на причале монтируют еще одну купель размером поменьше. Вероятно, для VIP-персон, у которых нет желания стоять в общей очереди

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Кто будет купаться в обособленной купели, можно будет узнать из нашего завтрашнего репортажа: журналист НГС отправится утром, в том числе чтобы искупаться.

Ранее НГС поговорил с медиками и выяснил, как правильно окунаться в купель на Крещение, чтобы не навредить здоровью. Читайте об этом в нашем разборе.

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