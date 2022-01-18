Как готовят купели на Крещение-2022 в Новосибирске: 9 фото, где есть бензопилы и ледорубы

Сегодня, 18 января, новосибирские спасатели готовят купели к Крещению — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них на пожарном причале МЧС у Димитровского моста на левобережье Новосибирска.
Из прогноза «Яндекс.Погоды» следует, что Крещение 2022 года в Новосибирске будет умеренно морозным: до
Всего на крещенских купаниях в Новосибирске в этом году ожидается порядка
Всего в Новосибирской области организуют как минимум 33 купели.
Освещение купели запланировано на 08:45 19 января. Искупаться можно будет с 09:00 до 21:00. Из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС следует, что от желающих окунуться в купель QR-коды не потребуют.
Кто будет купаться в обособленной купели, можно будет узнать из нашего завтрашнего репортажа: журналист НГС отправится утром, в том числе чтобы искупаться.
Ранее НГС поговорил с медиками и выяснил, как правильно окунаться в купель на Крещение, чтобы не навредить здоровью. Читайте об этом в нашем разборе.