В Новосибирске на Крещение будут работать четыре купели. Публикуем места, где они будут находиться

На территории Новосибирска будут действовать четыре купели. Две будут расположены в Ленинском, по одной — в Октябрьском и Советском районах. Об этом сообщили сегодня, 13 января, на совещании по обеспечению безопасности во время проведения религиозного праздника Крещение Господне.

Купели будут расположены в следующих местах:

микрорайон Затон, река Обь, улица Заобская, 97, Ленинский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;

микрорайон Европейский берег, река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район. Время работы с 10:00 19 января до полуночи 20 января;

парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;