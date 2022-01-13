В Новосибирске на Крещение будут работать четыре купели. Публикуем места, где они будут находиться

На территории Новосибирска будут действовать четыре купели. Две будут расположены в Ленинском, по одной — в Октябрьском и Советском районах. Об этом сообщили сегодня, 13 января, на совещании по обеспечению безопасности во время проведения религиозного праздника Крещение Господне.
Купели будут расположены в следующих местах:
- микрорайон Затон, река Обь, улица Заобская, 97, Ленинский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
- микрорайон Европейский берег, река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район. Время работы с 10:00 19 января до полуночи 20 января;
- парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
- река Обь под Димитровским мостом, акватория пожарного причала, ул.
1-яЧулымская, 12 стр., Ленинский район. Время работы с 09:00 19 января до 21:00 20 января.
До начала все объекты будут обследованы кинологами. На каждом объекте будут дежурить сотрудники ГИБДД и правоохранительных органов — полиции и Росгвардии.
— 11 января мы проводили контрольные замеры толщины льда. Европейский берег — толщина льда 42 см. Это допустимо для проведения мероприятий. Заобская, толщина льда, ближе к руслу — 20–25 см, но в месте, где будет вырублена купель — 30–35 см. Пожарный причал — 42–47 см. На Заобской и на пожарном причале структура льда плотная, довольно хорошая. Проведение мероприятий должно пройти безопасно. На Обском водохранилище в этом году уровень воды сильно упал, купель будет рубиться довольно далеко от береговой линии. Толщина льда 70 см, структура хорошая. Считаю, что во всех местах проведение мероприятий допустимо, — рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска Алексей Шилов.
Также на совещании озвучили два проблемных места для купания — на Юго-Западном жилмассиве и в карьере «Горский». В этих местах будут дежурить сотрудники полиции, которые будут призваны «гонять» всех желающих искупаться.
В прошлом году в Новосибирске на Крещение официально работали только две купели. Как религиозный праздник проходил в январе — вы можете посмотреть здесь.