13 января четверг
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 6/10
usd 74.53
eur 84.67
СрочноСпециалисты из Москвы выехали на месте утечки газа
Все новости
Все новости

В Новосибирске на Крещение будут работать четыре купели. Публикуем места, где они будут находиться

Контрольные замеры толщины льда показали, что лед достаточно плотный

503
14Обсудить

Поделиться

Контрольные замеры толщины льда показали, что лед достаточно плотный

Контрольные замеры толщины льда показали, что лед достаточно плотный

Поделиться

На территории Новосибирска будут действовать четыре купели. Две будут расположены в Ленинском, по одной — в Октябрьском и Советском районах. Об этом сообщили сегодня, 13 января, на совещании по обеспечению безопасности во время проведения религиозного праздника Крещение Господне.

Купели будут расположены в следующих местах:

  • микрорайон Затон, река Обь, улица Заобская, 97, Ленинский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
  • микрорайон Европейский берег, река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район. Время работы с 10:00 19 января до полуночи 20 января;
  • парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
  • река Обь под Димитровским мостом, акватория пожарного причала, ул. 1-я Чулымская, 12 стр., Ленинский район. Время работы с 09:00 19 января до 21:00 20 января.

До начала все объекты будут обследованы кинологами. На каждом объекте будут дежурить сотрудники ГИБДД и правоохранительных органов — полиции и Росгвардии.

— 11 января мы проводили контрольные замеры толщины льда. Европейский берег — толщина льда 42 см. Это допустимо для проведения мероприятий. Заобская, толщина льда, ближе к руслу — 20–25 см, но в месте, где будет вырублена купель — 30–35 см. Пожарный причал — 42–47 см. На Заобской и на пожарном причале структура льда плотная, довольно хорошая. Проведение мероприятий должно пройти безопасно. На Обском водохранилище в этом году уровень воды сильно упал, купель будет рубиться довольно далеко от береговой линии. Толщина льда 70 см, структура хорошая. Считаю, что во всех местах проведение мероприятий допустимо, — рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска Алексей Шилов.

Также на совещании озвучили два проблемных места для купания — на Юго-Западном жилмассиве и в карьере «Горский». В этих местах будут дежурить сотрудники полиции, которые будут призваны «гонять» всех желающих искупаться.

В прошлом году в Новосибирске на Крещение официально работали только две купели. Как религиозный праздник проходил в январе — вы можете посмотреть здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Крещениекрещенские купели
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter