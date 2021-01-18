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Тема дняНочной онлайн-репортаж с крещенских купаний-2021

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Крещение-2021: ночной репортаж с проруби на Затоне — смотрите, как люди окунаются в ледяную воду

Сотни новосибирцев прямо сейчас стягиваются к иордани

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Этой ночью тысячи верующих жителей Новосибирска отмечают Крещение Господне традиционными купаниями в прорубях. В этом году на территории города работают две купели, и обе находятся в Ленинском районе (на реке Оби у пожарного причала и в микрорайоне Затон).

Журналисты НГС ведут онлайн-трансляцию с крещенских купаний. Ровно в полночь корреспондент Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев выйдут в прямой эфир. Будьте с нами!

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Кто-то сегодня идет в церковь.

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Алёна Богинская

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Как окунались в прошлом году

Давайте вспомним, как это было в 2020 году:

В ледяную воду окунались как хрупкие девушки, так и сильные мужчины

В ледяную воду окунались как хрупкие девушки, так и сильные мужчины

Реакция мужчин была максимально живой и неподдельной

Реакция мужчин была максимально живой и неподдельной

А вот девушки старались позировать и в любой ситуации выглядеть презентабельно

А вот девушки старались позировать и в любой ситуации выглядеть презентабельно

Особенно тщательно леди подходили к выбору купального наряда

Особенно тщательно леди подходили к выбору купального наряда

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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Алёна Богинская

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Погода в Новосибирске на Крещение

Сейчас в Новосибирске, по данным сервиса «Гисметео», 13 градусов мороза. Однако ощущается это как -18 градусов. Учитывайте эту особенность и одевайтесь теплее! И не забудьте взять на купание горячие (но только не горячительные) напитки.

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Алёна Богинская

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Куда слать фото

Ждем ваших фото! Если вы сегодня решили искупаться или просто прогуливаетесь рядом, сделайте пару кадров и пришлите нам на редакционный номер +7 923-157-00-00.

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Алёна Богинская

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Лед на Оби сейчас достаточно крепкий. Его толщина в разрешенных для купания местах, как и требуют правила, превышает 25 см. Это ранее официально заявили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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Алёна Богинская

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Где можно искупаться в Новосибирске

Добрый вечер, друзья! Мы начинаем нашу ночную онлайн-трансляцию.

Напоминаем, что в этом году в Новосибирске действуют лишь две разрешенные купели. Для сравнения: в 2020-м их было семь.

Сейчас выбор невелик. Горожанам придется выбирать: искупаться на Заобской улице, 97 с полуночи 19-го до полуночи 20 января или у пожарного причала МЧС на 1-й Чулымской улице, который откроется в 09:00 19 января и проработает до 21:00.

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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Крещение
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