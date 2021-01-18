Крещение-2021: ночной репортаж с проруби на Затоне — смотрите, как люди окунаются в ледяную воду

Этой ночью тысячи верующих жителей Новосибирска отмечают Крещение Господне традиционными купаниями в прорубях. В этом году на территории города работают две купели, и обе находятся в Ленинском районе (на реке Оби у пожарного причала и в микрорайоне Затон).

Журналисты НГС ведут онлайн-трансляцию с крещенских купаний. Ровно в полночь корреспондент Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев выйдут в прямой эфир. Будьте с нами!