Крещение-2021: ночной репортаж с проруби на Затоне — смотрите, как люди окунаются в ледяную воду

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Кто-то сегодня идет в церковь.
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Как окунались в прошлом году
Давайте вспомним, как это было в 2020 году:
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Погода в Новосибирске на Крещение
Сейчас в Новосибирске, по данным сервиса «Гисметео», 13 градусов мороза. Однако ощущается это как -18 градусов. Учитывайте эту особенность и одевайтесь теплее! И не забудьте взять на купание горячие (но только не горячительные) напитки.
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Куда слать фото
Ждем ваших фото! Если вы сегодня решили искупаться или просто прогуливаетесь рядом, сделайте пару кадров и пришлите нам на редакционный номер
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Лед на Оби сейчас достаточно крепкий. Его толщина в разрешенных для купания местах, как и требуют правила, превышает 25 см. Это ранее официально заявили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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Где можно искупаться в Новосибирске
Добрый вечер, друзья! Мы начинаем нашу ночную онлайн-трансляцию.
Напоминаем, что в этом году в Новосибирске действуют лишь две разрешенные купели. Для сравнения: в 2020-м их было семь.
Сейчас выбор невелик. Горожанам придется выбирать: искупаться на Заобской улице, 97 с полуночи 19-го до полуночи 20 января или у пожарного причала МЧС на 1-й Чулымской улице, который откроется в 09:00 19 января и проработает до 21:00.
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