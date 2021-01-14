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Мэрия Новосибирска откроет купели для Крещения в двух районах города

Власти города не вводили запретов на купание в праздник

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Безопасность у купелей обеспечит МЧС

Безопасность у купелей обеспечит МЧС

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Мэрия Новосибирска оборудует две купели для Крещения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти города оборудуют две купели для Крещения. Они будут находиться в Заельцовском и Ленинском районах.

— Мэрией Новосибирска не предпринималось никаких запретительных мер ни в отношении служб в храмах, ни купаний. Речь идет просто о соблюдении правил, которые введены по рекомендациям Роспотребнадзора. В крещенские праздники планируется, что будут работать две купели, которые мы берем под контроль — в микрорайоне Стрижи и в микрорайоне Затон, — рассказал глава города во время пресс-конференции 14 января.

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Анатолий Локоть отметил, что безопасность купелей обеспечит МЧС, рядом будут дежурить врачи. Участники празднования должны будут соблюдать меры санитарной безопасности.

12 января стало известно, что власти разрешили открыть купели на Крещение, хотя ранее предполагалось, что традиционные места купания могут закрыть. При этом жителей попросили воздержаться от омовений, чтобы не создавать массового скопления людей.

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Крещениекрещенская купель
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