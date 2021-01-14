Мэрия Новосибирска откроет купели для Крещения в двух районах города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти города оборудуют две купели для Крещения. Они будут находиться в Заельцовском и Ленинском районах.

— Мэрией Новосибирска не предпринималось никаких запретительных мер ни в отношении служб в храмах, ни купаний. Речь идет просто о соблюдении правил, которые введены по рекомендациям Роспотребнадзора. В крещенские праздники планируется, что будут работать две купели, которые мы берем под контроль — в микрорайоне Стрижи и в микрорайоне Затон, — рассказал глава города во время пресс-конференции 14 января .