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Как пройдет Крещение в Новосибирске в этом году? Власти рассматривают два варианта

Порядок проведения праздника обсудят завтра, 12 января

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Купание в проруби официально не запретили

Купание в проруби официально не запретили

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В Новосибирске могут запретить купаться в проруби на Крещение в 2021 году

В Новосибирской области могут ограничить доступ к прорубям на Крещение. Однако пока запрета на купание нет, поэтому власти рассматривают несколько вариантов проведения праздника.

— Есть общий запрет на проведение массовых мероприятий. С соблюдением всех норм купание никто не запрещал. Нужно определиться: или вы некоторые традиционные места купания закрываете, тогда нужно обеспечить недопущение граждан туда, или вы готовите места для купания в день Крещения Господня. Нужно меры предпринять, осталась неделя, — заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания 11 января.

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Глава региона добавил, что порядок проведения Крещения власти обсудят 12 января.

Руководитель Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов сообщил, что дополнительных ограничений на время празднования не вводят. Главам муниципальных образований направят предложения по соблюдению санитарных требований.

Ранее в регионе запретили праздновать Крещение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения касаются только религиозной службы.

В прошлом году НГС собрал 15 самых лучших снимков купания в проруби. Посмотрите на них и вспомните, каким был праздник до коронавируса.

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Крещениепрорубькоронавирус
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