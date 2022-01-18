Составлен рейтинг самых холодных городов-миллионников на Крещение: кому уступили морозы Новосибирска

Средняя температура на Крещение в Новосибирске за 10 лет оказалась почти самой низкой в России среди городов-миллионников. Она составила -16,7 градуса. Омск занял верхнюю строчку рейтинга суровости крещенских морозов с показателем в -16,9 градуса. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Погоды», в основу которого легли данные за 2012–2021 годы.



Позиции в рейтинге оказались напрямую связаны с их географическим положением: чем восточнее, тем холоднее. За Омском и Новосибирском следует Красноярск (-16,4 градуса), четвертый — Челябинск (-13 градусов), за ними — приволжские мегаполисы. Москва (-7,8 градуса) и Санкт-Петербург(-5,8 градуса) расположились ближе к концу списка. Замыкают рейтинг южные города: Воронеж (-5,7 градуса), Волгоград (-5,7 градуса) и Ростов-на-Дону (-2,4 градуса).

