Составлен рейтинг самых холодных городов-миллионников на Крещение: кому уступили морозы Новосибирска

Средняя температура на Крещение в Новосибирске за 10 лет оказалась почти самой низкой в России среди городов-миллионников. Она составила -16,7 градуса. Омск занял верхнюю строчку рейтинга суровости крещенских морозов с показателем в -16,9 градуса. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Погоды», в основу которого легли данные за 2012–2021 годы.
Позиции в рейтинге оказались напрямую связаны с их географическим положением: чем восточнее, тем холоднее. За Омском и Новосибирском следует Красноярск (-16,4 градуса), четвертый — Челябинск (-13 градусов), за ними — приволжские мегаполисы. Москва (-7,8 градуса) и Санкт-Петербург(-5,8 градуса) расположились ближе к концу списка. Замыкают рейтинг южные города: Воронеж (-5,7 градуса), Волгоград (-5,7 градуса) и Ростов-на-Дону (-2,4 градуса).
Самое холодное Крещение за десятилетие в Новосибирске было в 2012 году, тогда
Из прогноза «Яндекс.Погоды» следует, что на Крещение 2022 года в Новосибирске будет умеренно морозно: до -12 градусов днем и -14 градусов ночью. В этом году на крещенских купаниях ждут 20 тысяч человек, будут работать 4 купели в разных районах города (карта — по ссылке). Предполагается, что число участников не выйдет на допандемийный уровень. Отметим, что не только ковид накладывает ограничения. Врачи и спасатели рассказали, что не всем полезно окунаться в прорубь (даже если сильно хочется) и как купаться без вреда для здоровья.