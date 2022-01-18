На крещенские купания ожидают 20 тысяч человек в Новосибирской области

В этом году в Новосибирской области на крещенских купаниях ждут
— На мой взгляд, это связано с развитием пандемии, в том числе и возможностью заражения. Также связано с тем, что люди по состоянию здоровья отказались от участия именно в период пандемии. Кроме того, это связано с сокращением мест для прорубей, — рассказал 18 января начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.
По его словам, в разные годы число участников доходило до
В Новосибирске 19 января будут работать четыре купели в разных районах города. Рассказываем, где их организуют.
Ранее НГС поговорил с медиками и выяснил, как правильно окунаться в купель на Крещение, чтобы не навредить здоровью. Читайте об этом в нашем разборе.