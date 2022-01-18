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На крещенские купания ожидают 20 тысяч человек в Новосибирской области

В прошлом году число участников было меньше

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В допандемийные годы число участников доходило до 25 тысяч

В допандемийные годы число участников доходило до 25 тысяч

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В этом году в Новосибирской области на крещенских купаниях ждут 20 тысяч человек. Предполагается, что число участников не выйдет на допандемийный уровень.

— На мой взгляд, это связано с развитием пандемии, в том числе и возможностью заражения. Также связано с тем, что люди по состоянию здоровья отказались от участия именно в период пандемии. Кроме того, это связано с сокращением мест для прорубей, — рассказал 18 января начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

По его словам, в разные годы число участников доходило до 25 000 человек. В прошлом году в купаниях участвовали 14 000, в этом году ожидается, что в регионе на купания придут 20 000 человек. В прошлом году в регионе было 24 купели, в 2020-м — 38. В этом году их будет 33.

В Новосибирске 19 января будут работать четыре купели в разных районах города. Рассказываем, где их организуют.

Ранее НГС поговорил с медиками и выяснил, как правильно окунаться в купель на Крещение, чтобы не навредить здоровью. Читайте об этом в нашем разборе.

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Крещениекупельпандемия
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