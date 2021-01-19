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Селфи с ангелом: смотрим, как новосибирцы купались на Крещение во время пандемии — 15 леденящих кадров

К двум городским купелям пришли тысячи горожан

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Новосибирцы пришли окунаться еще в полночь, и поток людей не останавливался в течение дня

Новосибирцы пришли окунаться еще в полночь, и поток людей не останавливался в течение дня

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Новосибирцы пришли окунуться в проруби на Крещение в пандемию

Сегодня, 19 января, новосибирцы празднуют Крещение — многие еще ночью отправились к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. В этом году в мероприятие свои коррективы внес коронавирус. В городе организовали всего две купели, а людей просили соблюдать социальную дистанцию. Правда, в масках окунаться было необязательно.

Показываем, каким было Крещение в эпоху пандемии, в 15 ярких кадрах.

У купелей сделали скульптуры

У купелей сделали скульптуры

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Многие красавицы решили этой ночью окунуться в воду

Многие красавицы решили этой ночью окунуться в воду

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Среди желающих были и дети

Среди желающих были и дети

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Новосибирцы приходили к купелям с друзьями&nbsp;

Новосибирцы приходили к купелям с друзьями 

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Несмотря на теплую погоду, вода была обжигающе ледяной

Несмотря на теплую погоду, вода была обжигающе ледяной

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В этом году на Крещение в Новосибирске сделали всего две купели

В этом году на Крещение в Новосибирске сделали всего две купели

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Пришедших поили горячим чаем

Пришедших поили горячим чаем

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Дети, которые боялись окунаться самостоятельно, делали это с родителями

Дети, которые боялись окунаться самостоятельно, делали это с родителями

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У купелей дежурили спасатели

У купелей дежурили спасатели

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У каждой купели стояли специальные палатки

У каждой купели стояли специальные палатки

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Медики тоже были наготове

Медики тоже были наготове

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Крещение встречали и в колонии ИК-18

Крещение встречали и в колонии ИК-18

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Купель была оборудована по всем правилам

Купель была оборудована по всем правилам

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Желающих окунуться среди осужденных было немало

Желающих окунуться среди осужденных было немало

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Сегодня мы вели онлайн-репортаж с крещенских купаний. Смотрите также, как новосибирцы отметили Рождество — наш фотограф тогда побывал в Вознесенском соборе.

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крещениеКрещение-2021
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