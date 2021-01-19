Селфи с ангелом: смотрим, как новосибирцы купались на Крещение во время пандемии — 15 леденящих кадров

Сегодня, 19 января, новосибирцы празднуют Крещение — многие еще ночью отправились к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. В этом году в мероприятие свои коррективы внес коронавирус. В городе организовали всего две купели, а людей просили соблюдать социальную дистанцию. Правда, в масках окунаться было необязательно.

Показываем, каким было Крещение в эпоху пандемии, в 15 ярких кадрах.