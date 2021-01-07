Как празднуют Рождество в эпоху коронавируса — разглядываем 17 фото из новосибирского собора

В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба. Наш фотограф побывал на праздничном богослужении, чтобы посмотреть, как проходит Рождество во время пандемии коронавируса.

Публикуем 17 снимков из храма, сделанных во время торжества.