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Тема дня17 кадров с рождественской службы

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Как празднуют Рождество в эпоху коронавируса — разглядываем 17 фото из новосибирского собора

Прихожан причащали священники в масках, а присутствующих просили соблюдать дистанцию

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Рождественское богослужение началось 6 января в 23:55 и продлилось два часа

Рождественское богослужение началось 6 января в 23:55 и продлилось два часа

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В Новосибирске прошло рождественское богослужение 7 января 2021 года

В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба. Наш фотограф побывал на праздничном богослужении, чтобы посмотреть, как проходит Рождество во время пандемии коронавируса.

Публикуем 17 снимков из храма, сделанных во время торжества.

Для соблюдения социальной дистанции в храме на пол нанесли разметку

Для соблюдения социальной дистанции в храме на пол нанесли разметку

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Все прихожане должны были быть в масках

Все прихожане должны были быть в масках

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Правда, дистанция соблюдалась не всегда

Правда, дистанция соблюдалась не всегда

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На службе присутствовали новосибирцы разных возрастов

На службе присутствовали новосибирцы разных возрастов

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Несмотря на мороз и действующие ограничения, желающих присутствовать на службе лично было довольно много

Несмотря на мороз и действующие ограничения, желающих присутствовать на службе лично было довольно много

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Это неудивительно, поскольку Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви

Это неудивительно, поскольку Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви

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Это возможность приобщиться к чему-то большему

Это возможность приобщиться к чему-то большему

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Шанс быть услышаными, попросить о заветном или горячо поблагодарить

Шанс быть услышаными, попросить о заветном или горячо поблагодарить

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Во время службы священники были без масок, но надели их перед причастием

Во время службы священники были без масок, но надели их перед причастием

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Таинство причащения началось

Таинство причащения началось

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Причащение традиционно происходит после богослужения

Причащение традиционно происходит после богослужения

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Один из важных моментов — вкушение просфоры

Один из важных моментов — вкушение просфоры

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Просфора — это богослужебный хлеб

Просфора — это богослужебный хлеб

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Затем целуют крест. Но на этот раз, по понятным причинам, от этого шага решили отказаться

Затем целуют крест. Но на этот раз, по понятным причинам, от этого шага решили отказаться

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Красота, торжественность и возвышенность ритуалов — то, за что многие ценят православные богослужения

Красота, торжественность и возвышенность ритуалов — то, за что многие ценят православные богослужения

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Священники говорят, что в церковь можно прийти в любой день, вне зависимости от праздников.

Священники говорят, что в церковь можно прийти в любой день, вне зависимости от праздников.

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До конца каникул осталось четыре дня. Но даже за это время можно успеть сделать много полезного. Посмотрите, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни.

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