Как празднуют Рождество в эпоху коронавируса — разглядываем 17 фото из новосибирского собора

В Новосибирске прошло рождественское богослужение 7 января 2021 года
В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба. Наш фотограф побывал на праздничном богослужении, чтобы посмотреть, как проходит Рождество во время пандемии коронавируса.
Публикуем 17 снимков из храма, сделанных во время торжества.
До конца каникул осталось четыре дня. Но даже за это время можно успеть сделать много полезного. Посмотрите, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни.