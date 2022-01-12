Путин заявил, что у России есть две недели на подготовку к новым ударам коронавируса

— Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться, — считает Путин. — Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки в этот каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число новых случаев заболевания в сутки может достигнуть шестизначных чисел.