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Путин заявил, что у России есть две недели на подготовку к новым ударам коронавируса

Президент провел совещание с членами правительства

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По оценкам Роспотребнадзора заболеваемость может превысить сто тысяч человек в сутки

По оценкам Роспотребнадзора заболеваемость может превысить сто тысяч человек в сутки

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Владимир Путин провел первое после новогодних каникул совещание с членами правительства. Обсуждали коронавирус — вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о том, как сейчас складывается ситуация с распространением инфекции. Она отметила, что в последнее время снизился охват тестированием, поэтому данные о спаде заболеваемости ковидом в России «не совсем реалистичны».

— Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, — заявил во время совещания президент России. — Тем более, что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.

Он также заявил, что нужно быть готовым к «новым ударам вируса».

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— Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться, — считает Путин. — Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки в этот каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число новых случаев заболевания в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

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Владимир ПутинРоспотребнадзорТатьяна ГоликовакоронавирусПравительство РФ
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