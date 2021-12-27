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На медицинские машины и здания в НСО начали наносить сине-фиолетовые сердца

Новый бренд будет у всего первичного звена медицины

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Логотипом бренда «Служба здоровья» уже начали отмечать здания и машины

Логотипом бренда «Служба здоровья» уже начали отмечать здания и машины

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У первичного звена здравоохранения в Новосибирской области появился логотип и бренд, названный «Служба здоровья». Он будет на поликлиниках, оборудовании и автомобилях, которые вошли в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», действующую с 1 января 2021 года.

Программа предполагает создание единого облика первичного звена. До 2025 года на модернизацию инфраструктуры поликлиник Новосибирской области планируют направить более 10 миллиардов рублей.

— Сине-фиолетовые сердца — элемент фирменного знака для взрослых поликлиник — уже можно увидеть на оборудовании в поликлиниках больниц № 2 и № 25, поликлиниках № 16 и № 22, поликлинических отделениях Краснозерской, Чистоозерной центральных районных больниц, на автотранспорте Черепановской, Северной, Мошковской, Купинской, Куйбышевской и других центральных районных больниц, — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Для детских поликлиник и службы скорой помощи будут использовать цветок и медицинский крест в той же стилистике. Логотипы «Службы здоровья» появятся на вывесках и машинах, на униформе медиков и документах, на сайтах и в мобильных приложениях, добавили в ведомстве.

В новом фирменном стиле также создадут визитные карточки, настольные календари, флажки, ежедневники, ручки, медицинские карты, бейджи для врачей и так далее

В новом фирменном стиле также создадут визитные карточки, настольные календари, флажки, ежедневники, ручки, медицинские карты, бейджи для врачей и так далее

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Такая модернизация происходит в разных регионах. Например, наши коллеги из Омска показывали, как будут выглядеть их поликлиники.

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Минздравбрендлоготипмедицина
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