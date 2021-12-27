На медицинские машины и здания в НСО начали наносить сине-фиолетовые сердца

У первичного звена здравоохранения в Новосибирской области появился логотип и бренд, названный «Служба здоровья». Он будет на поликлиниках, оборудовании и автомобилях, которые вошли в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», действующую с 1 января 2021 года.
Программа предполагает создание единого облика первичного звена. До 2025 года на модернизацию инфраструктуры поликлиник Новосибирской области планируют направить более 10 миллиардов рублей.
— Сине-фиолетовые сердца — элемент фирменного знака для взрослых поликлиник — уже можно увидеть на оборудовании в поликлиниках больниц
Для детских поликлиник и службы скорой помощи будут использовать цветок и медицинский крест в той же стилистике. Логотипы «Службы здоровья» появятся на вывесках и машинах, на униформе медиков и документах, на сайтах и в мобильных приложениях, добавили в ведомстве.
Такая модернизация происходит в разных регионах. Например, наши коллеги из Омска показывали, как будут выглядеть их поликлиники.