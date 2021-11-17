Еще одна прививка: Роспотребнадзор хочет вакцинировать от гриппа всех переболевших ковидом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо привиться от гриппа. Она объяснила, что эти люди находятся в группе риска. Об этом сообщает РИА Новости.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200. По словам Поповой, в целом заболеваемость гриппом снижается — общие меры профилактики, они, безусловно, дали свой эффект для того, чтобы остановить развитие как ковида, так и других респираторных заболеваний.
О том, что люди, переболевшие ковидом, по гриппу находятся в группе риска, Попова говорила еще в конце сентября. Она объяснила это тем, что при коронавирусной инфекции поражаются различные органы и системы. О том, какие последствия грипп может дать пациентам, перенесшим коронавирус, мы писали в этом материале.