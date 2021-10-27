«Как будто меня били все выходные»: что чувствуют люди после прививки «Спутник Лайт»

Вчера в России за сутки было выявлено
Что за вакцина?
По большому счету «Спутник Лайт» — это младший брат «Спутника V», его первый компонент. Принцип действия у вакцины тот же: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. «Спутник Лайт» не так эффективен, как двухкомпонентная вакцина (79,4% против более 90%, по данным РФПИ). Зато иммунитет вырабатывается быстрее: всего за 28 дней вместо 42. Как объяснял ранее вирусолог из центра имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутники», Анатолий Альтштейн, идея менее эффективной вакцины появилась, когда стало ясно, что нужно привить как можно больше людей в короткие сроки. Дело в том, что первый компонент «Спутника V» проще в производстве.
— Однокомпонентная вакцина дешевле, этот аденовирус 26-го серотипа. Когда в него встраивают этот ген, его сначала выращивают в культуре клеток, где он хорошо размножается, так вот он размножается лучше, чем аденовирус 5-го серотипа, который во втором компоненте, — объясняет Альтштейн. — Поэтому легче сделать большее количество. Эта вакцина будет слабее, чем «Спутник V», — я бы рекомендовал прививаться им, а «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Есть ли противопоказания?
Да, как и у любой другой вакцины или иного лекарственного препарата. Противопоказания у вакцины примерно те же, что и у «Спутника V». Но есть и отличия: например, «Спутник V» уже применяют для профилактики коронавируса у беременных, а «Спутник Лайт» будущим мамам пока противопоказан. Также им не прививают тех, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии, при грудном вскармливании — до их завершения. Кроме того, вакцинировать «Лайтом» не будут несовершеннолетних, а вот использовать ее для пожилых людей Минздрав уже разрешил.
Помимо основных противопоказаний, в инструкции к «Спутнику Лайт» есть список диагнозов, при которых препарат применяется с осторожностью. У других вакцин тоже есть противопоказания: в этом материале мы подробно разбираем причины медотвода для всех пяти препаратов, которые зарегистрированы в России. В ряде случаев прививаться нельзя никакой вакциной: в такой ситуации вам должны дать медотвод. Как его получить, читайте в этом материале.
Что говорят вакцинированные?
«Спутник Лайт» люди выбирают по разным причинам. Как правило, его используют для ревакцинации или прививки через полгода после болезни. Впрочем, иногда люди получают эту вакцину просто потому, что никакой другой нет. Юлия из Новосибирска рассказывает, что болела коронавирусом в январе и через полгода хотела привиться «Спутником V», но в наличии был только «Лайт». По словам Юлии, всё прошло отлично.
— Только первые два часа болело место укола. Врач сказала, что если заболит, то сразу выпить супрастин, — говорит девушка. — Сертификат чуть позже на «Госуслуги» придет, а на руки дали только рекомендации.
Евгений из Екатеринбурга тоже собирался прививаться двухкомпонентной вакциной, но в день вакцинации ее не было в наличии.
— Предложили поставить «Лайт» — я не отказался. Побочных проявлений не было никаких, — рассказывает Евгений.
— До прививки я не болел коронавирусом, а в октябре 2021 года я всё же заболел ковидом, перенес легко, — вспоминает он. — Из симптомов — только потеря обоняния. Это и побудило сразу сдать тест. Обоняние начало восстанавливаться примерно через неделю после того, как пропало. Отрицательный тест получил через десять дней. Но думаю, что выздоровел раньше.
Другая привившаяся «Спутником Лайт» пациентка анонимно рассказала, что побочные эффекты все-таки были, и довольно неприятные. Проблемы у нее начались на вторые сутки после укола.
— Первые сутки без симптомов, — пишет читательница 74.RU. — На вторые терпимая боль в месте инъекции, слабость, легкий озноб. На третьи сутки боль в горле, ночью лающий кашель. Сегодня четвертые… Всё как и вчера! Ковидом болела год назад. На антитела перед прививкой не проверялась, никто о них и не спросил, если честно.
При этом она отметила, что страдает аллергиями и ежедневно принимает антигистаминные препараты, однако в этом плане ухудшений не было.
Наталья из Нижнего Новгорода тоже говорит, что проблемы начались на второй день. Ожидая побочных эффектов прививки, она специально вакцинировалась в пятницу, чтобы спокойно отлежаться в выходные. И не прогадала.
— Сделала вечером в пятницу прививку. Я перед прививкой выпила, как рекомендовали, 2 таблетки лоратадина и парацетамол, — рассказывает она. — Ничего не было, только уснула рано и быстро — хотелось спать. В субботу было днем нормально, к вечеру поднялась температура 37, начало ломить тело, нос заложило. И так до понедельника — очень хотелось спать, ломота, голова болела.
— Когда всё прошло, начало вдруг болеть место укола, дотронуться нельзя было, и так около недели, — вспоминает она.
Еще одна анонимная вакцинированная рассказала порталу E1.RU, что вовсе не хотела прививаться — боялась. Но пришлось, поскольку работает в торговле.
— Перед прививкой решила сдать кровь на антитела, вдруг в скрытой форме переболела — но их у меня не оказалось, я не болела, — рассказала она. — Я записалась на прививку и поставила «Спутник Лайт», прошло уже три дня после вакцинации, никаких недомоганий ничего у меня нет, температуры нет, слабости нет, рука не отнимается, всё в порядке. Я думала, буду болеть, но всё прошло хорошо.
Некоторые привитые всё же говорят, что вакцинацию «Спутником Лайт» переносили очень тяжело — даже хуже, чем сам коронавирус. Елена из Екатеринбурга рассказывает, что болела ковидом в прошлом году и даже тогда не было такой температуры, как после прививки.
— Первые два часа болело место укола и рука онемела. А во второй половине дня началось ужасное. Сначала температура 37,5, к десяти вечера 38,5, а к ночи 39. Парацетамол и лоратадин не помогли, пришлось пить аспирин, — рассказывает она. — Но даже после аспирина ночь прошла в бреду. Ломало всё тело, суставы и мышцы выкручивало, сильная головная боль. Я не могла самостоятельно даже встать с кровати. Очень сильная слабость и онемение в конечностях. Плюс болел живот, как ножом резало во всех внутренних органах.
Наш читатель Андрей смог сравнить две вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Весной он вакцинировался двухкомпонентной вакциной, а в октябре пришел на ревакцинацию. Врачи сказали, что на второй раз достаточно «Лайта» — им и привился.
— Не заметил вообще никаких изменений. После первой прививки «Спутника V» весной у меня было небольшое недомогание, после второй — как будто гриппом переболел: температура за 39, ночью был как в бреду, всё болело, ломило суставы, кости, мышцы, голова болела очень сильно, — рассказывает он. — Примерно сутки было очень плохо, потом легче, легче, через неделю оправился. А после «Лайта» никакой реакции не было.
Как видите, отзывы о вакцине очень разные — организмы индивидуальны и реакция может отличаться. В инструкции к препарату говорится, что часто после прививки возникает непродолжительный гриппоподобный синдром и болезненность в месте инъекции. При повышении температуры рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств, при выраженности местной реакции — антигистаминных.
Также в инструкции указано, что большинство нежелательных явлений завершились выздоровлением без последствий. Как правило, симптомы разрешаются в течение трех последующих дней, однако если за это время лучше не стало — имеет смысл обратиться к врачу. Также сообщить о своем состоянии доктору нужно, если появляются необычные или ярко выраженные симптомы. Подробнее о них мы писали в этом материале.