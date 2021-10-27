«Как будто меня били все выходные»: что чувствуют люди после прививки «Спутник Лайт»

Что за вакцина?

По большому счету «Спутник Лайт» — это младший брат «Спутника V», его первый компонент. Принцип действия у вакцины тот же: это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит ген S-белка. «Спутник Лайт» не так эффективен, как двухкомпонентная вакцина (79,4% против более 90%, по данным РФПИ). Зато иммунитет вырабатывается быстрее: всего за 28 дней вместо 42. Как объяснял ранее вирусолог из центра имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутники», Анатолий Альтштейн, идея менее эффективной вакцины появилась, когда стало ясно, что нужно привить как можно больше людей в короткие сроки. Дело в том, что первый компонент «Спутника V» проще в производстве.



— Однокомпонентная вакцина дешевле, этот аденовирус 26-го серотипа. Когда в него встраивают этот ген, его сначала выращивают в культуре клеток, где он хорошо размножается, так вот он размножается лучше, чем аденовирус 5-го серотипа, который во втором компоненте, — объясняет Альтштейн. — Поэтому легче сделать большее количество. Эта вакцина будет слабее, чем «Спутник V», — я бы рекомендовал прививаться им, а «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.

