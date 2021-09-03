Кому нельзя делать прививку: сравниваем пять вакцин от коронавируса

«Спутник V»

Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, векторная. Она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка . Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.



Строгих противопоказаний к применению у «Спутника V» всего шесть. Прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии. Кроме того, вакцинировать не будут несовершеннолетних. Впрочем, их от коронавируса пока вообще не прививают: ни один препарат на детях пока не исследован.

До недавних пор противопоказанием для прививки была также беременность, однако пару месяцев назад Минздрав пересмотрел свои рекомендации: теперь беременных могут вакцинировать. Правда, пока лишь в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививку будут делать только беременным в группе риска тяжелого течения COVID-19. К ним относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями. Вакцинировать их будут начиная с 22-й недели беременности.