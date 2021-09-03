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Кому нельзя делать прививку: сравниваем пять вакцин от коронавируса

Пока в России зарегистрированы только отечественные препараты

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Четырьмя из пяти вакцин нужно прививаться в два этапа

Четырьмя из пяти вакцин нужно прививаться в два этапа

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На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса, снова отечественную. Это модернизированная версия разработки Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована ранее и применяется для вакцинации уже с апреля. Новый препарат получил название «ЭпиВакКорона-Н». Теперь в России уже пять вакцин, которыми можно привиться от коронавируса, и у каждого препарата свои противопоказания, а также набор диагнозов, при которых вакцина применяется с осторожностью — после консультации с врачом. Мы собрали всю информацию о них в этом материале: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат.

«Спутник V»


Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, векторная. Она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного S-белка. Подробнее о том, как ее разрабатывали, можно прочитать в этом материале.

Строгих противопоказаний к применению у «Спутника V» всего шесть. Прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к компонентам препарата или имеет тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических нужно подождать до выздоровления или ремиссии. Кроме того, вакцинировать не будут несовершеннолетних. Впрочем, их от коронавируса пока вообще не прививают: ни один препарат на детях пока не исследован.

До недавних пор противопоказанием для прививки была также беременность, однако пару месяцев назад Минздрав пересмотрел свои рекомендации: теперь беременных могут вакцинировать. Правда, пока лишь в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививку будут делать только беременным в группе риска тяжелого течения COVID-19. К ним относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями. Вакцинировать их будут начиная с 22-й недели беременности.

Что касается кормящих мам, то они пока остаются без прививок: исследований по этой группе нет, и исключить риск для младенцев на грудном вскармливании невозможно. Так что оно остается строгим противопоказанием.

<nobr>У «Спутника V»</nobr> шесть строгих противопоказаний к применению

У «Спутника V» шесть строгих противопоказаний к применению

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Помимо основного списка противопоказаний, есть ряд заболеваний, при которых вакцину применяют с осторожностью. В этом случае окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Врач осматривает каждого пришедшего вакцинироваться, а пациентам с заболеваниями из этого списка он уделит особое внимание. Речь идет о хронических заболеваниях печени и почек, эпилепсии, злокачественных новообразованиях и некоторых других диагнозах. Все они — на инфографике ниже.

При некоторых диагнозах <nobr class="_">«Спутник V»</nobr> применяют с осторожностью

При некоторых диагнозах «Спутник V» применяют с осторожностью

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«Спутник Лайт»


Как понятно из названия, это младший брат «Спутника V». И разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. Также на сегодняшний день это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа — достаточно одного укола. Соответственно, и иммунитет формируется быстрее — при прививке «Спутником V» на это уходит 42 дня, при прививке «Спутником Лайт» — 28. Правда, и эффективность у него ниже, чем у старшего брата: 80% против 97%.

До недавнего времени «Спутник Лайт» был рекомендован только для людей до 60 лет, но в конце августа Минздрав дал добро на применение его для вакцинации пожилых людей. Теперь противопоказания у «Спутника V» и «Спутника Лайт» совсем схожи, разве что для вакцинации беременных последний не применяют.

У «Спутника Лайт» те же противопоказания, что и у его предшественника — «Спутника V»

У «Спутника Лайт» те же противопоказания, что и у его предшественника — «Спутника V»

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Как и в инструкциях к прочим вакцинам, здесь есть ряд диагнозов, обладателей которых прививают с осторожностью. Если у вас есть что-то из этого списка, не забудьте рассказать об этом на осмотре перед прививкой, а если есть возможность, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед прививкой вакциной <nobr>«Спутник Лайт»</nobr> проконсультируйтесь с врачом

Перед прививкой вакциной «Спутник Лайт» проконсультируйтесь с врачом

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«ЭпиВакКорона»


Вторая зарегистрированная в России вакцина — разработка Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая. В этом материале мы отвечаем на основные вопросы о ней, а здесь можно почитать истории тех, кто привился этим препаратом.

Противопоказания этой вакцины во многом повторяют те, что есть у «Спутника V»: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергии, острые заболевания и обострение хроники, несовершеннолетие, кормление грудью. К списку добавляются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования. Также этот препарат не применяют для вакцинации беременных.

У «ЭпиВакКороны» противопоказаний к применению больше, чем <nobr class="_">у «Спутника V</nobr>»

У «ЭпиВакКороны» противопоказаний к применению больше, чем у «Спутника V»

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С осторожностью вакцина применяется при прочих иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, инсульте и ряде других заболеваний. Все они — на карточке ниже.

Согласно инструкции, «ЭпиВакКорону» нужно применять с осторожностью при некоторых хронических заболеваниях

Согласно инструкции, «ЭпиВакКорону» нужно применять с осторожностью при некоторых хронических заболеваниях

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«ЭпиВакКорона-Н»


Самая новая из зарегистрированных в России вакцин — модификация ранее разработанной пептидной «ЭпиВакКороны», буква «Н» в названии означает «новая». Основу вакцины тоже составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Но в новой вакцине два из трех пептидов объединены в один. Создатели препарата уверяют, что это понадобилось только для оптимизации выпуска вакцины, а в остальном она не менее эффективна. Противопоказания тоже идентичны, но не будет лишним повторить. Вот они, на карточке ниже.

Вакцина вводится двукратно, но если после первой прививки была сильная реакция, то вторую не делают

Вакцина вводится двукратно, но если после первой прививки была сильная реакция, то вторую не делают

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Список диагнозов, при которых вакцина применяется с осторожностью, тоже идентичен ее более ранней версии, но давайте повторим и их.

Список заболеваний, при которых решение о том, делать или нет прививку, принимает врач

Список заболеваний, при которых решение о том, делать или нет прививку, принимает врач

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«КовиВак»


Зарегистрированная в феврале вакцина создана по классической технологии Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Она содержит инактивированный или, проще говоря, убитый вирус SARS-CoV-2. В этом материале мы писали о ней подробно, а сейчас остановимся на противопоказаниях.

У «КовиВака» пока более строгие возрастные ограничения — ею не прививают не только детей, но и пожилых людей старше 60 лет. Сейчас Центр имени Чумакова ожидает разрешения на испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях, ожидается, что оно будет получено в сентябре.

Помимо возраста, есть ряд других противопоказаний, тоже схожих с противопоказаниями к применению «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», — беременность и период грудного вскармливания, острые заболевания, обострение хронических, отягощенный аллергологический анамнез или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней.

Вакцина «КовиВак» не применяется, если ранее были осложнения из-за каких-либо прививок

Вакцина «КовиВак» не применяется, если ранее были осложнения из-за каких-либо прививок

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Так же как и в предыдущих случаях, есть ряд диагнозов, при которых прививку нужно обсудить с доктором, чтобы он оценил соотношение пользы и вреда вакцинации для конкретного пациента.

Если пациент страдает хроническими заболеваниями, решение о прививке вакциной «КовиВак» принимает врач

Если пациент страдает хроническими заболеваниями, решение о прививке вакциной «КовиВак» принимает врач

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СЮЖЕТ

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