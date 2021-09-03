Кому нельзя делать прививку: сравниваем пять вакцин от коронавируса

На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса, снова отечественную. Это модернизированная версия разработки Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована ранее и применяется для вакцинации уже с апреля. Новый препарат получил название «ЭпиВакКорона-Н». Теперь в России уже пять вакцин, которыми можно привиться от коронавируса, и у каждого препарата свои противопоказания, а также набор диагнозов, при которых вакцина применяется с осторожностью — после консультации с врачом. Мы собрали всю информацию о них в этом материале: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат.
«Спутник V»
Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, векторная. Она состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного
Строгих противопоказаний к применению
До недавних пор противопоказанием для прививки была также беременность, однако пару месяцев назад Минздрав пересмотрел свои рекомендации: теперь беременных могут вакцинировать. Правда, пока лишь в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививку будут делать только беременным в группе риска тяжелого течения COVID-19. К ним относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями. Вакцинировать их будут начиная с 22-й недели беременности.
Что касается кормящих мам, то они пока остаются без прививок: исследований по этой группе нет, и исключить риск для младенцев на грудном вскармливании невозможно. Так что оно остается строгим противопоказанием.
Помимо основного списка противопоказаний, есть ряд заболеваний, при которых вакцину применяют с осторожностью. В этом случае окончательное решение — можно сделать прививку или нельзя — принимает доктор, исходя из соотношения пользы и риска для пациента. Врач осматривает каждого пришедшего вакцинироваться, а пациентам с заболеваниями из этого списка он уделит особое внимание. Речь идет о хронических заболеваниях печени и почек, эпилепсии, злокачественных новообразованиях и некоторых других диагнозах. Все они — на инфографике ниже.
«Спутник Лайт»
Как понятно из названия, это младший брат «Спутника V». И разработчик тот же, и принцип действия, и противопоказания. Также на сегодняшний день это единственная зарегистрированная в России вакцина, которой прививают не в два этапа — достаточно одного укола. Соответственно, и иммунитет формируется быстрее — при прививке «Спутником V» на это уходит 42 дня, при прививке «Спутником Лайт» — 28. Правда, и эффективность у него ниже, чем у старшего брата: 80% против 97%.
До недавнего времени «Спутник Лайт» был рекомендован только для людей до 60 лет, но в конце августа Минздрав дал добро на применение его для вакцинации пожилых людей. Теперь противопоказания у «Спутника V» и «Спутника Лайт» совсем схожи, разве что для вакцинации беременных последний не применяют.
Как и в инструкциях к прочим вакцинам, здесь есть ряд диагнозов, обладателей которых прививают с осторожностью. Если у вас есть что-то из этого списка, не забудьте рассказать об этом на осмотре перед прививкой, а если есть возможность, проконсультируйтесь с лечащим врачом.
«ЭпиВакКорона»
Вторая зарегистрированная в России вакцина — разработка Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Эта вакцина пептидная, то есть полностью синтетическая. В этом материале мы отвечаем на основные вопросы о ней, а здесь можно почитать истории тех, кто привился этим препаратом.
Противопоказания этой вакцины во многом повторяют те, что есть
С осторожностью вакцина применяется при прочих иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, инсульте и ряде других заболеваний. Все они — на карточке ниже.
«ЭпиВакКорона-Н»
Самая новая из зарегистрированных в России вакцин — модификация ранее разработанной пептидной «ЭпиВакКороны», буква «Н» в названии означает «новая». Основу вакцины тоже составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Но в новой вакцине два из трех пептидов объединены в один. Создатели препарата уверяют, что это понадобилось только для оптимизации выпуска вакцины, а в остальном она не менее эффективна. Противопоказания тоже идентичны, но не будет лишним повторить. Вот они, на карточке ниже.
Список диагнозов, при которых вакцина применяется с осторожностью, тоже идентичен ее более ранней версии, но давайте повторим и их.
«КовиВак»
Зарегистрированная в феврале вакцина создана по классической технологии Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Она содержит инактивированный или, проще говоря, убитый вирус
У «КовиВака» пока более строгие возрастные ограничения — ею не прививают не только детей, но и пожилых людей старше 60 лет. Сейчас Центр имени Чумакова ожидает разрешения на испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях, ожидается, что оно будет получено в сентябре.
Помимо возраста, есть ряд других противопоказаний, тоже схожих с противопоказаниями к применению
Так же как и в предыдущих случаях, есть ряд диагнозов, при которых прививку нужно обсудить с доктором, чтобы он оценил соотношение пользы и вреда вакцинации для конкретного пациента.
Многие россияне говорят, что не готовы делать прививку от коронавируса. Причины разные — самые популярные страшилки о вакцинации мы разбирали с экспертами в этом материале. А здесь врачи и биолог объясняют, почему некоторые люди заражаются даже после прививки и почему ее нужно сделать, несмотря на это.